《中國要聞》北京水災釀４４死９失蹤，密雲區一老人院３１人亡

《經濟通通訊社３１日專訊》北京市防汛救災新聞發布會今日下午４時召開，現場全體起立

為遇難者默哀。北京市委常委、常務副市長夏林茂通報，７月２３日－２９日，北京市遭遇極端

強降雨，密雲、懷柔、平谷、延慶４個北部山區突發山洪，造成重大人員傷亡和財產損失。截至

７月３１日１２時，全市３０餘萬人受災，２﹒４萬間房屋受損，因災死亡４４人，失蹤失聯９

人。其中，密雲太師屯鎮養老照料中心死亡３１人。失蹤失聯人員中，有４名是一線搶險救援的

村幹部。



＊轉移避險預案沒納入出事老人院＊



密雲區受災最嚴重，２６日晚至２８日上午連續兩次出現３小時累計降雨量超過１８０毫米

極端情況，歷史罕見，破壞性極大。密雲區委書記余衛國表示，汛期前，密雲區按照工作預案，

根據天氣預警情況，提前對險村險戶統計台帳上的群眾進行轉移避險，全區共轉移２０個鎮街

２０５個村１﹒６萬餘人。但「長期以來，太師屯鎮養老照料中心所在鎮中心區域，都是安全的

，預案沒有將其列入轉移範圍。這說明我們的預案是有漏洞的，我們對於極端天氣的認識是不足

的」，慘痛的教訓警醒了他們，堅持「人民至上、生命至上」不是一句口號，應該踏踏實實落實

到措施上。



＊洪水瞬間湧至，水最深達兩米＊



余衛國表示，事發當天太師屯鎮養老照料中心共有７７人，其中工作人員８名、老人６９位

，老人中有５５人失能、半失能。２８日清晨，清水河流量驟增，最大流量達每秒２８００立方

米（超百年一遇），是平時流量的１５００倍，迅猛的來水進入太師屯鎮區。太師屯鎮養老照料

中心所在鎮街迅速被洪水淹沒，最深處達兩米。接到報警後，消防救援力量迅速出動，２９日早

上７時左右抵達養老照料中心附近，但因水流湍急，救援力量難以進入。經過多方努力，２９日

上午１０時許陸續救出被困人員，搜救工作一直持續到第二天，期間陸續發現多名老人不幸遇難

。（ｓｌ）

