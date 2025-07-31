  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

31/07/2025 17:33

《中國要聞》北京水災釀４４死９失蹤，密雲區一老人院３１人亡

　　《經濟通通訊社３１日專訊》北京市防汛救災新聞發布會今日下午４時召開，現場全體起立
為遇難者默哀。北京市委常委、常務副市長夏林茂通報，７月２３日－２９日，北京市遭遇極端
強降雨，密雲、懷柔、平谷、延慶４個北部山區突發山洪，造成重大人員傷亡和財產損失。截至
７月３１日１２時，全市３０餘萬人受災，２﹒４萬間房屋受損，因災死亡４４人，失蹤失聯９
人。其中，密雲太師屯鎮養老照料中心死亡３１人。失蹤失聯人員中，有４名是一線搶險救援的
村幹部。
　
＊轉移避險預案沒納入出事老人院＊
　
　　密雲區受災最嚴重，２６日晚至２８日上午連續兩次出現３小時累計降雨量超過１８０毫米
極端情況，歷史罕見，破壞性極大。密雲區委書記余衛國表示，汛期前，密雲區按照工作預案，
根據天氣預警情況，提前對險村險戶統計台帳上的群眾進行轉移避險，全區共轉移２０個鎮街
２０５個村１﹒６萬餘人。但「長期以來，太師屯鎮養老照料中心所在鎮中心區域，都是安全的
，預案沒有將其列入轉移範圍。這說明我們的預案是有漏洞的，我們對於極端天氣的認識是不足
的」，慘痛的教訓警醒了他們，堅持「人民至上、生命至上」不是一句口號，應該踏踏實實落實
到措施上。
　
＊洪水瞬間湧至，水最深達兩米＊
　
　　余衛國表示，事發當天太師屯鎮養老照料中心共有７７人，其中工作人員８名、老人６９位
，老人中有５５人失能、半失能。２８日清晨，清水河流量驟增，最大流量達每秒２８００立方
米（超百年一遇），是平時流量的１５００倍，迅猛的來水進入太師屯鎮區。太師屯鎮養老照料
中心所在鎮街迅速被洪水淹沒，最深處達兩米。接到報警後，消防救援力量迅速出動，２９日早
上７時左右抵達養老照料中心附近，但因水流湍急，救援力量難以進入。經過多方努力，２９日
上午１０時許陸續救出被困人員，搜救工作一直持續到第二天，期間陸續發現多名老人不幸遇難
。（ｓｌ）
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

從神話到現實：大衛走廊的新西亞野心曝光？

30/07/2025 16:19

大國博弈

特朗普廢了WTO的武功

29/07/2025 14:50

關稅戰

日本加息牽扯全球資金流向

27/07/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處