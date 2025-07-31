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AH股新聞

31/07/2025 18:02

《神州金融》工行明確「帶頭整治內捲式競爭」為下半年工作重點

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中央政治局會議再次提到反內捲部署，強調要「推動市場競爭
秩序持續優化。依法依規治理企業無序競爭」。據《財聯社》報道，在廣東打響地方層面金融業
反內捲第一槍後，工商銀行也在大行層面率先表態。在工商銀行昨日剛結束的年中工作會議上，
該行明確要求帶頭整治內捲式競爭，成為首家將反內捲列入下半年工作重點的國有大行。
　
　　廣東銀行同業公會近日召開專業委員會主任單位反內捲式競爭專題工作會議，部署內捲式競
爭的綜合整治工作，　素有「捲王」之稱的平安銀行廣州分行率先響應反內捲式競爭倡議，打響
地方層面金融業反內捲第一槍。
　
＊業內人士：反內捲可保持銀行合理利潤和份額＊
　
　　《財聯社》引述某上市銀行董辦負責人表示，從供給端看，目前銀行天量的資金供給沒有「
好的出處」，貸款可能是各家銀行收益相對高的配置選擇，價格內捲也是各家銀行的「無奈選擇
」。
　
　　山東某地方監管人士則稱，經過調研發現，銀行業「捲」的原因存在於若干客觀因素：一是
近年經濟調整，地產行業在內的傳統業務受到擠壓，機構業務風險敞口加大；二是來自於同業的
競爭加劇，同時類影子銀行和非銀機構的競爭，加劇行業內捲度；三是隨著銀行業降薪，業務一
線員工收入受影響，在一定程度推動追求業務的內捲程度。
　
　　某農商行廣州分行負責人表示，就當下而言，反內捲可以保持銀行合理利潤和份額，在一定
程度也等於降低供給；同時，過去一年尤其今年上半年中小銀行機構的重組和退出，也客觀上減
輕銀行供給側的壓力。（ｓｌ）

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