中信建投証券（６０６６）提名朱永任非執董，批准後選任副董事長

《經濟通通訊社３１日專訊》中信建投証券（０６０６６）（滬：６０１０６６）公布，朱
永獲提名為非執行董事候選人，將自股東通過任職起正式履職，任期至第三屆董事會任期結束之
日止。
該集團指，在選舉朱永擔任非執行董事的議案獲得股東通過後，選舉朱他為第三屆董事會副
董事長。至於朱永現作為中央匯金投資派出董事，擔任中國出口信用保險公司董事、曾任審計署
金融審計司副處長。（ｗｈ）
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31/07/2025 08:47
《經濟通通訊社３１日專訊》中信建投証券（０６０６６）（滬：６０１０６６）公布，朱
永獲提名為非執行董事候選人，將自股東通過任職起正式履職，任期至第三屆董事會任期結束之
日止。
該集團指，在選舉朱永擔任非執行董事的議案獲得股東通過後，選舉朱他為第三屆董事會副
董事長。至於朱永現作為中央匯金投資派出董事，擔任中國出口信用保險公司董事、曾任審計署
金融審計司副處長。（ｗｈ）
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