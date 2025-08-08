  • 會員
AH股新聞

08/08/2025 09:26

《Ａ股異動》晨鳴紙業Ａ漲停，現報２﹒４９元人幣

　　《經濟通通訊社８日專訊》晨鳴紙業Ａ股（深：０００４８８）現漲停，報２﹒４９元（人
民幣．下同），升５﹒１％，最低價２﹒４９元；成交５５４﹒７萬股，成交金額１３８１萬元
；換手率０﹒３％。
　
　　晨鳴紙業Ｈ股（０１８１２）跌０﹒９％，報１﹒１４港元，最低價１﹒１４港元，最高價
１﹒１４港元；成交４﹒４５萬股，成交金額５﹒０７萬港元。晨鳴紙業Ａ股較Ｈ股呈
１４０﹒３％溢價。（ｅｄ）

