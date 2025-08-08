《中國要聞》發改委安排８０００萬支持內蒙古嚴重洪澇應急恢復

《經濟通通訊社８日專訊》國家發改委緊急安排中央預算內投資８０００萬元人民幣，支持

內蒙古自治區做好洪澇災害災後應急恢復，重點用於災區受損水利、交通、學校等基礎設施和公

共服務設施災後應急恢復建設，推動盡快恢復正常生產生活秩序。



７月以來，內蒙古自治區呼和浩特、包頭、烏蘭察布等多地遭受嚴重洪澇災害。國家防災減

災救災委員會７日對內蒙古自治區啟動國家四級救災應急響應。（ｅｗ）

