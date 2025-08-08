  • 會員
山今養生智慧
AH股新聞

08/08/2025 08:53

《中國要聞》發改委安排８０００萬支持內蒙古嚴重洪澇應急恢復

　　《經濟通通訊社８日專訊》國家發改委緊急安排中央預算內投資８０００萬元人民幣，支持
內蒙古自治區做好洪澇災害災後應急恢復，重點用於災區受損水利、交通、學校等基礎設施和公
共服務設施災後應急恢復建設，推動盡快恢復正常生產生活秩序。
　
　　７月以來，內蒙古自治區呼和浩特、包頭、烏蘭察布等多地遭受嚴重洪澇災害。國家防災減
災救災委員會７日對內蒙古自治區啟動國家四級救災應急響應。（ｅｗ）

