AH股新聞

08/08/2025 09:26

《神州券商》靖奇投資發聲明怒斥招商證券失職：已向中證監投訴

　　《經濟通通訊社８日專訊》知名量化私募靖奇投資昨日發布風險警示公告，特別提醒各基金
託管機構、證券公司及合作方：應嚴格履行盡職調查義務，認真核查基金設立、交易帳戶開立等
行為中所使用的法人授權文件與印章是否合法、有效。例如：靖奇天弓聚配專享１號私募證券投
資基金在設立及運作過程中，相關行為未經公司法定代表人授權，其託管人招商證券未盡到基本
核查義務，已涉嫌違反基金法律法規規定。對此，公司已向中國證監會與中國證券投資基金業協
會正式投訴舉報。
　
　　靖奇投資官網顯示，公司成立於２０１５年，專注於量化投資，團隊創始人是范思奇、唐靖
人，前者擔任基金經理，致力於統計建模在中國證券及期貨市場的開發和應用，後者擔任風控官
。中基協官網顯示，靖奇投資的管理規模區間在人民幣１０億元至２０億元。
　
　　創始人范思奇此前在６月１０日向投資者表示，經過慎重考慮，他將於本月卸任靖奇投資基
金經理職務，所管理的基金產品也將進入清盤流程。６月２２日，已宣布卸任基金經理、所管產
品進入清盤程序的靖奇投資創始人范思奇，以「十年努力，一朝背刺」為標題再度發文，引發廣
泛關注。范思奇認為，「這不是一次體面的交接，而是一場徹底的背刺」。其已全權委託律師團
隊處理相關事宜。
　
　　靖奇投資隨後回應稱，一切都是按章程來，不存在奪權一說，並反指范思奇「擅自清盤、刪
除數據」。不過，范思奇８月４日再發布《關於近期市場傳言的事實說明》，駁斥「刪庫跑路」
等傳言，甚至曝光公司部分財務異常：唐姓股東通過旗下公司收取返佣收入未及時入帳，用於購
車等個人消費。而靖奇投資昨日發出的風險警示，下款仍是公司發人代表范思奇，強調公章仍在
范思奇掌握之下。（ｅｗ）

