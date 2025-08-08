  • 會員
AH股新聞

08/08/2025 09:48

《中國要聞》中國佛教協會：釋永信事件敲警鐘，堅決清除害群之馬

　　《經濟通通訊社８日專訊》河南嵩山少林寺前方丈釋永信因涉嫌刑事犯罪，違反佛教戒律被
逐出佛門，正接受調查。中國佛教協會再度發聲，指釋永信的問題為中國佛教界敲響警鐘，要堅
決清除教職人員隊伍中的害群之馬，維護佛教莊嚴形象。
　
　　中國佛教協會官網刊文談及釋永信涉嫌刑事犯罪一事。文章稱，釋永信的所作所為，不僅葬
送個人的法身慧命，且敗壞佛教教風，破壞出家人的社會形象，給佛教的健康傳承造成嚴重負面
影響。
　
　　文章指出，如釋永信之流，對戒律毫無敬畏之心，放逸懈怠、追名逐利、貪圖享樂，肆意破
戒，乃至墮入違法犯罪的深淵，既斷送個人前途，又令整個佛門蒙羞。文章提到，造成這些問題
的原因，一方面是佛教團體、佛教活動場所在教職人員管理的制度、機制和具體執行方面仍存在
一些漏洞、短板和弱項，佛教界內部監督機制有待進一步完善和落實；另一方面是一些佛教教職
人員在佛教修行上放逸懈怠，在自我約束上放任自流，以致動搖佛教信仰、背棄出家發心、無視
戒律，徹底喪失出家人應有的操守。
　
　　此前少林寺於７月２７日透過其管理處發布通報，指釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵佔項目資
金寺院資產，「長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子」，嚴重違反佛教戒律，正接受多
部門聯合調查。中國佛教協會７月２８日公告稱，該會「堅決擁護和支持」對釋永信的依法處理
決定，並根據有關規定，同意對釋永信（俗名劉應成）的戒牒予以註銷。（ｅｗ）

