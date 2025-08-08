廣汽集團（０２２３８）：７月汽車銷量按年下降１５﹒４％

《經濟通通訊社８日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）公布，２０２５
年７月汽車產量為約１２﹒８萬輛，按年下降１８﹒０６％，本年累計產量為約９３萬輛，按年
下降８﹒４８％。
２０２５年７月汽車銷量為約１１﹒９萬輛，按年下降１５﹒３８％，本年累計銷量為約
８７﹒５萬輛，按年下降１２﹒８９％。（ｂｎ）
