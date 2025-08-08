  • 會員
AH股新聞

08/08/2025 08:01

《港滬深通》港股總市值４５﹒７萬億元，滬深８８﹒１萬億人民幣

　　《經濟通通訊社８日專訊》根據香港交易所（００３８８）資料顯示，截至上個交易日（７
日），港滬深三地證券交易所的市場概況如下：
　　　　　　　　　　香港交易所　　　　　　　上海交易所　　　　　　　深圳交易所　　　
　　　　　　　　主板　　　　創業板　　　　Ａ股　　　　Ｂ股　　　　Ａ股　　　　Ｂ股　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
上市公司　　　　２３３５　　　３１４　　　１６９３　　　４１　　　２８６９　　　３９
（家）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｈ股總數　　　　　３７６　　　　１６　　　　　　－　　　　－　　　　　　－　　　　－
（隻）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上市非Ｈ股內　　１０６１　　　　５７　　　　　　－　　　　－　　　　　　－　　　　－
地企業（隻）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上市證券　　　１５１１４　　　３１４　　　　　　－　　　　－　　　　　　－　　　　－
（隻）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
總市值　　　４５５９１７　　　６７１　５０３６２５　　９６６　３７５６９０　　５１９
（億元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
流通市值　　　　　　　－　　　　　－　４８２６３３　　７１８　３２２０６２　　５１８
（億元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
平均ＰＥ　　　１４﹒５２　３４﹒９６　　１３﹒７３　９﹒８８　　２７﹒５９　９﹒３５
（倍）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
成交　　　　　　　　　　２４５９３３　　　　　１１７１４４４　　　　　１０７６５７６
百萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。

