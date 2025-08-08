《神州數據》２０２５年１－７月及２０２４年主要數據一覽：
同比變動（％） 金額（億元人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
國內生產總值 ２０２５年第二季 ＋５﹒２ ３４１７７８
２０２５年第一季 ＋５﹒４ ３１８７５８
２０２４年全年 ＋５﹒０ １３４９０８４
２０２４年第四季 ＋５﹒４ ３７３７２６
２０２４年第三季 ＋４﹒６ ３４１７５８
２０２４年第二季 ＋４﹒７ ３２８８３８
２０２４年第一季 ＋５﹒３ ３０４７６２
統計局覆核數值：
２０２３年全年 ＋５﹒４ １２９４２７２
２０２２年全年 ＋３﹒０ １２３４０２９
居民消費價格指數 ２０２５年６月 ＋０﹒１
（ＣＰＩ） １－６月 －０﹒１
工業生產者出廠價格 ２０２５年６月 －３﹒６
（ＰＰＩ） １－６月 －２﹒８
社會消費品零售總額 ６月 ＋４﹒８ ４２２８７
城鎮固定資產投資 １－６月 ＋２﹒８ ２４８６５４
工業增加值 ６月 ＋６﹒８
貨幣供應 Ｍ２ ２０２５年６月底 ＋８﹒３
Ｍ１ ６月底 ＋４﹒６
Ｍ０ ６月底 ＋１２
人民幣新增貸款 ２０２５年６月 ２２４００
外匯儲備 ２０２５年７月底 ３２９２２億美元
出口 ２０２５年７月 ＋７﹒２ ３２１７﹒８億美元
進口 ２０２５年７月 ＋４﹒１ ２２３５﹒４億美元
外貿 ２０２５年首７月 順差 ６８３５﹒１億美元
ＦＤＩ １－６月 －１５﹒２ ４２３２﹒３
製造業採購經理指數 ２０２５年７月 ４９﹒３ 按月降０﹒４個百分點
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
