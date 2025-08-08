《神州頭條》報章頭版摘要：標普維持信用評級，財政部稱高度認可

《經濟通通訊８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



減稅降費！讓企業享受實實在在政策紅利

實施結構性減稅降費政策，是推動經濟高質量發展的重要舉措。「十四五」時期，全國預計新增

減稅降費累計超１０萬億元。這些「省」出來的錢，不僅成為各類經營主體持續發展的重要資金

來源，也為經濟高質量發展持續注入強勁動力。



７月進出口增速創今年以來新高

海關總署８月７日公布數據顯示，今年前７個月，中國貨物貿易進出口總值２５﹒７萬億元，同

比增長３﹒５％，增速較上半年加快０﹒６個百分點。海關總署新聞發言人呂大良表示，今年以

來，各地各部門按照中央的決策部署積極作為、攻堅克難，中國經濟運行穩中有進，面對複雜外

部環境，外貿運行保持向上向好勢頭。



財政部：宏觀政策將持續發力適時加力

８月７日，標普國際信用評級公司發布報告，決定維持中國主權信用評級「Ａ＋」和展望「穩定

」不變。財政部有關負責人表示，標普報告對中國經濟增長韌性和債務管控成效高度認可，體現

了對中國經濟向好前景的信心。該負責人表示，下半年，中國宏觀政策將持續發力、適時加力，

同時保持政策連續性穩定性，增強靈活性預見性，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，有力

促進國內國際雙循環，努力完成全年經濟社會發展目標任務。



《上海證券報》



７月貨物貿易進出口同比增長６﹒７％，創年內新高

今年前７個月，中國貨物貿易進出口總值達２５﹒７萬億元，同比增長３﹒５％，增速較上半年

加快０﹒６個百分點。７月，進出口３﹒９１萬億元，增長６﹒７％，增速比６月加快１﹒５個

百分點，創年內新高。其中，出口２﹒３１萬億元，增長８％；進口１﹒６萬億元，增長

４﹒８％。



七部門發布重磅文件，腦機接口產業發展突破有了「施工圖」

近日，工信部、國家發改委、教育部、國家衛健委、國資委、中國科學院、國家藥監局等七部門

聯合發布《關於推動腦機接口產業創新發展的實施意見》（簡稱「意見」），確定了腦機接口產

業發展「施工圖」。意見提出，加快植入式設備研發突破。對植入式腦機接口醫療器械等重點產

品加大註冊指導，給予優先支持。





《證券時報》



外貿韌性躍升，７月進出口增速創年內新高

８月７日，海關總署發布數據顯示，７月當月，中國貨物貿易進出口總值３﹒９１萬億元，同比

增長６﹒７％，增速比６月加快１﹒５個百分點，創年內新高。６﹒７％的增速，見證了外貿韌

性和抗沖擊能力躍升。出口額、進口額均保持良好增勢是７月貨物進出口數據的重要特點。具體

來看，７月份，出口２﹒３１萬億元，增長８％；進口１﹒６萬億元，增長４﹒８％，連續兩個

月增長。商務部國際貿易經濟合作研究院學術委員會副主任張建平認為，７月份貨物貿易增速超

出市場普遍預期主要是中國企業有針對性地加大了非美市場開拓力度，這對整體貨物貿易增長形

成有效支撐。



各地糾偏「內捲式」招商，鏈式協同發力產業集群化

從清理涉稅招商、叫停地方獎補，到規範基金招商、加強信息披露，在構建全國統一大市場的背

景下，國家接連出台多項政策，規範地方招商引資行為。證券時報記者了解到，一系列政策出台

後，地方招商引資規範化發展逐漸提速，各類創新性招商模式開始呈現。一段時間以來，全國各

地不斷上演「內捲式」招商，導致部分產業重複建設、產能過剩，地方財政資源過度消耗。



７月外匯儲備保持穩定，央行黃金九連增

國家外匯管理局８月７日發布的最新統計數據顯示，截至２０２５年７月末，中國外匯儲備規模

３２９２２億美元，較６月末下降２５２億美元，降幅為０﹒７６％。目前，中國外匯儲備規模

已連續２０個月保持在３﹒２萬億美元以上。過去一個月，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政

策及預期等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格漲跌互現，中國外匯儲備規模環比下降

。「由於外儲以美元計價，非美貨幣貶值減少了經匯率折算後的外匯儲備規模。」民生銀行首席

經濟學家溫彬對證券時報記者說。（ｅｗ）

