etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

08/08/2025 17:00

《鍾之日記》中芯績後大跌，恒指失二萬五

　　《鍾之日記》８月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。
　
　　美國就業數據顯示當地勞動市場進一步轉弱，美股表現分化，恒指今早開市先跌１１３點或
０﹒５％，在連升４日後，恒指最終回落收跌２２２點，報２４８５８點，失二萬五，成交
２０６７﹒２億元。
　
　　長和（００００１）售港口仍在糾纏，英國《金融時報》最新報道指，中遠海運集團正尋求
在長和出售港口資產交易中持有至少２０％至３０％的股份。根據正在討論的方案之一，中遠集
團將獲得４１個港口的股份，但不包括巴拿馬港口。長和收升０﹒６％，中遠海控升０﹒３％。
　
　　另外，據《彭博》報道，新世界發展（０００１７）正在與數家潛在投資者進行洽談，包括
黑石集團（Ｂｌａｃｋｓｔｏｎｅ）和凱德集團，尋求出售資產以提高流動性。知情人士表示，
黑石集團在與新世界洽談收購其部分資產，可能會考慮將新世界私有化，但目前尚未就此提出具
體方案。新世界發展今日收跌０﹒７％。
　
＊Ａ場周升２％，１月以來最大單周升幅＊
　
　　滬深股市今日窄幅運行，滬綜指低開後，曾漲至３６４５﹒３７點、去年１０月以來高位，
不過，午後倒跌，全日收跌０﹒１２％報３６３５﹒１３點，止四連升，全周累漲２％，是今年
１月以來的最大單周升幅；深成指及創業板指今日分別跌０﹒２６％及０﹒３８％。滬深兩市全
日成交額１﹒７１萬億元人民幣，較上個交易日１１５３億元或６﹒６％。
　
＊中芯增收卻減利，股價大跌＊
　
　　中芯國際（００９８１）二季度淨利錄「三連縮」，按年跌１９﹒５％至１﹒３２億美元，
拖累股價收挫逾８％，報４８﹒６６元，曾低見４８﹒５元，創１０天新低。再看全球老大台積
電，受惠二季度盈利創紀錄以及豁免美國１００％晶片關稅，今早股價刷新１１８５新台幣新高

　
　　中芯國際公布，截至６月底止第二季，股東應佔利潤１﹒３２億美元，按年下跌
１９﹒４９％，按季減少２９﹒５４％。期內，收入２２﹒０９億美元，按年升１６﹒１９％，
按季則跌１﹒７％。毛利率２０﹒４％，按年升６﹒５個百分點，按季則跌２﹒１個百分點。該
公司預期，第三季度收入按季增長５％至７％，毛利率介乎於１８％至２０％。
　
　　事實上，中芯期內銷售晶圓、營收分別按年增１３﹒２％、１６﹒１９％，產能利用率更高
達９２﹒５％，足見國內市場（（佔比８４﹒１％）的強勁需求。增收卻減利，原因之一是包括
行政、銷售等的「經營開支」大升，而由政府資金收入支撐的「其他經營收入」大減。
　
　　原因之二則是毛利率，二季度按季跌２﹒１個百分點至２０﹒４％，遠低於台積電的
５８﹒６％。相比台積電最大銷售佔比來自高效能運算（６０％），中芯最大銷售佔比來自消費
電子（４１％），這意味著台積電更受益ＡＩ浪潮。另一不可回避的則是良率，儘管近日坊間傳
聞５納米製程良率已高達７０％，但更廣泛的共識仍是，僅為台積電的約三分之一。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

【你點睇？】美國全球徵收新關稅，轉口貨物收額外40%關稅，你認為中美誰贏了？► 立即投票

