《鍾之日記》中芯績後大跌，恒指失二萬五

《鍾之日記》８月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國就業數據顯示當地勞動市場進一步轉弱，美股表現分化，恒指今早開市先跌１１３點或

０﹒５％，在連升４日後，恒指最終回落收跌２２２點，報２４８５８點，失二萬五，成交

２０６７﹒２億元。



長和（００００１）售港口仍在糾纏，英國《金融時報》最新報道指，中遠海運集團正尋求

在長和出售港口資產交易中持有至少２０％至３０％的股份。根據正在討論的方案之一，中遠集

團將獲得４１個港口的股份，但不包括巴拿馬港口。長和收升０﹒６％，中遠海控升０﹒３％。



另外，據《彭博》報道，新世界發展（０００１７）正在與數家潛在投資者進行洽談，包括

黑石集團（Ｂｌａｃｋｓｔｏｎｅ）和凱德集團，尋求出售資產以提高流動性。知情人士表示，

黑石集團在與新世界洽談收購其部分資產，可能會考慮將新世界私有化，但目前尚未就此提出具

體方案。新世界發展今日收跌０﹒７％。



＊Ａ場周升２％，１月以來最大單周升幅＊



滬深股市今日窄幅運行，滬綜指低開後，曾漲至３６４５﹒３７點、去年１０月以來高位，

不過，午後倒跌，全日收跌０﹒１２％報３６３５﹒１３點，止四連升，全周累漲２％，是今年

１月以來的最大單周升幅；深成指及創業板指今日分別跌０﹒２６％及０﹒３８％。滬深兩市全

日成交額１﹒７１萬億元人民幣，較上個交易日１１５３億元或６﹒６％。



＊中芯增收卻減利，股價大跌＊



中芯國際（００９８１）二季度淨利錄「三連縮」，按年跌１９﹒５％至１﹒３２億美元，

拖累股價收挫逾８％，報４８﹒６６元，曾低見４８﹒５元，創１０天新低。再看全球老大台積

電，受惠二季度盈利創紀錄以及豁免美國１００％晶片關稅，今早股價刷新１１８５新台幣新高

。



中芯國際公布，截至６月底止第二季，股東應佔利潤１﹒３２億美元，按年下跌

１９﹒４９％，按季減少２９﹒５４％。期內，收入２２﹒０９億美元，按年升１６﹒１９％，

按季則跌１﹒７％。毛利率２０﹒４％，按年升６﹒５個百分點，按季則跌２﹒１個百分點。該

公司預期，第三季度收入按季增長５％至７％，毛利率介乎於１８％至２０％。



事實上，中芯期內銷售晶圓、營收分別按年增１３﹒２％、１６﹒１９％，產能利用率更高

達９２﹒５％，足見國內市場（（佔比８４﹒１％）的強勁需求。增收卻減利，原因之一是包括

行政、銷售等的「經營開支」大升，而由政府資金收入支撐的「其他經營收入」大減。



原因之二則是毛利率，二季度按季跌２﹒１個百分點至２０﹒４％，遠低於台積電的

５８﹒６％。相比台積電最大銷售佔比來自高效能運算（６０％），中芯最大銷售佔比來自消費

電子（４１％），這意味著台積電更受益ＡＩ浪潮。另一不可回避的則是良率，儘管近日坊間傳

聞５納米製程良率已高達７０％，但更廣泛的共識仍是，僅為台積電的約三分之一。



