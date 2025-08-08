  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

08/08/2025 10:54

《Ａ股焦點》農業銀行Ａ微升，流通股市值取代工行站上Ａ股首位

　　《經濟通通訊社８日專訊》在經歷了７月中下旬的股價回落後，Ａ股銀行板塊近日迎來修復
，其中農業銀行（滬：６０１２８８）漲勢亮眼，股價連創新高。展望未來，高股息、穩收益驅
動的銀行股紅利行情仍具延續性。
　
　　８月６日，農業銀行股價創下歷史新高，截至當日收盤，農行Ａ股流通市值２﹒１１萬億元
（人民幣．下同），超越工商銀行升至Ａ股第一位。７日，農行股價再漲１﹒３６％，以
２﹒１４萬億元的流通市值繼續保持第一。今日股價繼續上漲，現微升０﹒１５％，報６﹒７２
元。
　
　　多位分析師認為，農行股價沖高可能與其業績表現較好有關。根據２０２５年一季度財報，
農行是四大行中惟一同時實現營收、歸母淨利潤正增長的銀行。市場預計該行上半年盈利能力將
持續修復，其零售業務、普惠業務等或繼續成為增長點。（ｊｑ）
　
表列當前Ａ股流通市值前十位：
　　排名　　　代碼　　　　　名稱　　　　流通市值　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１　　６０１２８８　　農業銀行　２１５１７﹒０６億
　　２　　６０１３９８　　工商銀行　２１２７２﹒４０億
　　３　　６００５１９　　貴州茅台　１７８７０﹒２９億
　　４　　６０１８５７　　中國石油　１４２６５﹒３４億
　　５　　６０１９８８　　中國銀行　１２０５５﹒７９億
　　６　　３００７５０　　寧德時代　１１２０６﹒９０億
　　７　　６０００３６　　招商銀行　９２８３﹒０３億　
　　８　　６０１６２８　　中國人壽　８５２３﹒０７億　
　　９　　６０１１３８　　工業富聯　７２１４﹒４８億　
　　１０　６００９００　　長江電力　６７１９﹒６３億　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，華僑6個月定存高門檻1.88厘，...

03/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處