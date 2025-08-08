《經濟通通訊社８日專訊》在經歷了７月中下旬的股價回落後，Ａ股銀行板塊近日迎來修復

，其中農業銀行（滬：６０１２８８）漲勢亮眼，股價連創新高。展望未來，高股息、穩收益驅

動的銀行股紅利行情仍具延續性。



８月６日，農業銀行股價創下歷史新高，截至當日收盤，農行Ａ股流通市值２﹒１１萬億元

（人民幣．下同），超越工商銀行升至Ａ股第一位。７日，農行股價再漲１﹒３６％，以

２﹒１４萬億元的流通市值繼續保持第一。今日股價繼續上漲，現微升０﹒１５％，報６﹒７２

元。



多位分析師認為，農行股價沖高可能與其業績表現較好有關。根據２０２５年一季度財報，

農行是四大行中惟一同時實現營收、歸母淨利潤正增長的銀行。市場預計該行上半年盈利能力將

持續修復，其零售業務、普惠業務等或繼續成為增長點。（ｊｑ）



表列當前Ａ股流通市值前十位：

排名 代碼 名稱 流通市值

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１ ６０１２８８ 農業銀行 ２１５１７﹒０６億

２ ６０１３９８ 工商銀行 ２１２７２﹒４０億

３ ６００５１９ 貴州茅台 １７８７０﹒２９億

４ ６０１８５７ 中國石油 １４２６５﹒３４億

５ ６０１９８８ 中國銀行 １２０５５﹒７９億

６ ３００７５０ 寧德時代 １１２０６﹒９０億

７ ６０００３６ 招商銀行 ９２８３﹒０３億

８ ６０１６２８ 中國人壽 ８５２３﹒０７億

９ ６０１１３８ 工業富聯 ７２１４﹒４８億

１０ ６００９００ 長江電力 ６７１９﹒６３億

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

