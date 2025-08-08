《經濟時評》標普：未來幾年中國經濟將恢復４％以上的可持續增速

《經濟通通訊社８日專訊》標普全球評級宣布，確認主動授予中國的長期和短期外幣和本幣

主權信用評級「Ａ＋」和「Ａ－１」，長期評級展望為穩定。長期評級展望穩定反映未來幾年中

國經濟將恢復４％以上的可持續年度增速，使得廣義政府債務淨值的年增速放緩。



＊國際貿易不確定性加劇國內增長壓力＊



標普表示，中國的表現仍將優於收入水平相當的經濟體。但與２０２０年之前的強勁增長相

比，該行對未來幾年的增長預測則較為弱些，預計２０２５－２０２８年年實際ＧＤＰ增速僅為

４％或略高於４％，到２０２８年中國人均ＧＤＰ將超過１６０００美元。該預測高於早前估算

的２０２５年不到１４０００美元水平，體現假設在此期間實際人均ＧＤＰ年增速為４﹒０％－

４﹒５％。



房地產行業低迷以及地方政府支出受限對經濟增長的拖累應會減弱。雖然房地產銷售和投資

繼續下滑，但已展現出早期企穩跡象。地方政府財政也受益於中央政府更大的政策支持力度。



國際層面的不確定性依然較高。中美雙方互相徵收的關稅與今年較早前的高峰水平均已下降

。然而，兩個全球最大的經濟體仍未達成一個有利於雙方經濟關係穩固的更長久的協議。與此同

時，其他經濟體也提高了對部分中國進口產品的關稅。截至目前，中國的經濟政策仍是高度支持

性的。最為顯著的莫過於政府債券發行額度的大幅增加，用來支持各類投資和補貼。貨幣政策也

略有鬆動，貸款市場報價利率和存款準備金均在下降。不過，在市場信心受到美國加徵關稅的打

擊時，政府並未大幅提升政策支持力度。



＊信息自由流動不足，導致政策結果損害資源的有效配置＊



標普預計，未來二至四年內，隨著前述因素的影響減弱，中國對經濟的政策支持也將減少。

不過，部門之間協作面對的挑戰可能會使政策實施複雜化。雖然中國是中央治理結構，但部分機

構和多數地方政府在其職責範圍內有著強大的獨立影響力。因此，當中央政府出台的政策與部門

或地方的利益不一致時，政策的實施效率可能會降低。



標普認為這些困難在一定程度上反映出政策和行政單位內部的制衡機制薄弱。其中一個重要

原因在於中國的信息自由流動可能不足。這些情況可導致政策結果損害資源的有效配置，並制約

生產力發展。



中央政府已多次嘗試減少低效的政策執行。其中一項重要舉措就是將反腐行動制度化。近期

，政府開始追究在工作中違紀違法的個別官員的法律責任。政府還修訂了地方官員的績效指標，

使其工作重點與中央目標更加協同一致。



如果上下協調得當，中國的政策推行就會非常迅速有效。預計重大政策舉措的推進將助力中

國保持優於其它中等收入經濟體的增長水平。（ｃｔ）

