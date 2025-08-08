《中國要聞》最高法發布指導意見保障民營經濟發展

《經濟通通訊社８日專訊》中國最高人民法院發布《關於貫徹落實〈中華人民共和國民營經

濟促進法〉的指導意見》（以下簡稱《意見》），從五部分提出司法保障民營經濟發展壯大的具

體舉措，旨在破解民營經濟發展中面臨的難題，為民營經濟健康發展提供更加有力的法治保障。



＊保障市場公平競爭和創新產業發展＊



《意見》提出，要落實全國統一的市場准入負面清單制度，完善行政訴訟審理制度機制，防

止對民營經濟組織正常生產經營活動的不利影響。加強反壟斷和反不正當競爭司法力度，保障各

類企業公平獲得創新資源。依法拓?融?渠道，支持民營經濟組織拓展新的融資擔保方式，規範

民間融資秩序。針對拖欠帳款的問題，要強化對拖欠主體的強制執行。保障民營經濟組織特別是

中小企業帳款獲得及時支付。



同時，要加大創新成果知識產權保護力度，提升關鍵領域和科技創新成果的司法保護水平。

研究起草數據產權司法保護指導意見，妥善處理數據權益糾紛，從而保障新興產業發展。



對於民營企業內部腐敗等違法行為，《意見》指出要依法懲治，並準確適用相關法律標準。

對股東間爭議將依法行使釋明權，防止治理失序影響企業運營。此外，要引導企業誠信守法和規

範經營，保障勞動者和消費者的權益，並助力民?经济?织安全「出海」。



＊公正司法體制機制，提升司法保障效能＊



《意見》提出多項舉措，強化對民營經濟的司法保障。包括產權司法保護，規範處置涉案財

產，糾正涉企冤錯案件，保護民營經濟組織及其經營者人格權益。對網絡暴力、惡意誹謗等傷企

行為將依法嚴懲，保障企業名譽與個人尊嚴。



在司法服務方面，將完善多元解紛機制，推動非訴化解與先行調解。優化訴訟流程，規範保

全措施與財產執行，防止濫用訴權、錯誤查封。健全失信懲戒與信用修復制度，合理確定失信懲

戒範圍和力度。同時，要治涉企審判執行中的突出問題，提升涉外審判效能，健全跨境訴訟便利

機制。（ｗｎ）

