《中國要聞》劉曉慶被舉報涉嫌偷漏稅，官方通報：未發現涉稅問題

《經濟通通訊社８日專訊》上海市稅務局第四稽查局今日發布情況通報稱，近期對王某舉報
劉某慶及相關企業涉稅違法事項依法進行了核查。經查，未發現舉報所反映的涉稅問題。
同日，劉曉慶發文稱，「前期，有針對本人及相關企業的涉稅違法事項舉報。經稅務部門核
查，未發現舉報所反映的涉稅問題。依法納稅是每個公民的法定義務。本人將繼續遵守國家法律
法規，依法誠信納稅。」
據內媒５月報道，７４歲內地女演員劉曉慶被深圳王先生實名舉報涉嫌偷稅漏稅。王先生的
舉報內容顯示，劉曉慶通過名下小微企業上海弈熙文化傳媒中心，以「形象代言費」名義將
３３０萬元人民幣借款轉為個人收入，並開具６％稅點的增值稅發票以規避２７％以上的個人所
得稅。該企業還被指控無實際經營場地、員工和社保繳納記錄，涉嫌虛開發票逃稅。上海市稅務
局第四稽查局今日通報則稱，未發現舉報所反映的涉稅問題。
公開資料顯示，劉曉慶曾在２００２年因公司偷稅漏稅上千萬元人民幣而被羈押４２２天，
其妹夫靖軍作為公司法人被判刑，劉曉慶本人因證據不足未被起訴。此後劉曉慶變賣資產補繳稅
款，並重新回歸公眾視野。（ｊｑ）
