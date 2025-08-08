《中國監管》外匯局：二季度中國經常帳戶順差１３５１億美元

《經濟通通訊社８日專訊》國家外匯管理局公布，２０２５年二季度，中國經常帳戶順差

９７１５億元（人民幣．下同），其中，貨物貿易順差１５７５１億元，服務貿易逆差３３４５

億元，初次收入逆差２９７８億元，二次收入順差２８７億元。資本和金融帳戶（含當季淨誤差

與遺漏）逆差９７１５億元，其中來華直接投資保持淨流入。



２０２５年上半年，中國經常帳戶順差２１５８９億元，其中，貨物貿易順差３２７９８億

元，服務貿易逆差７６０４億元，初次收入逆差４０８９億元，二次收入順差４８５億元。資本

和金融帳戶中（含二季度淨誤差與遺漏）逆差１９８１０億元。



＊美元計上半年中國經常帳戶順差３００６億美元＊



按美元計值，２０２５年二季度，中國經常帳戶順差１３５１億美元，其中，貨物貿易順差

２１９１億美元，服務貿易逆差４６５億美元，初次收入逆差４１４億美元，二次收入順差４０

億美元。資本和金融帳戶（含當季淨誤差與遺漏）逆差１３５１億美元。



按美元計值，２０２５年上半年，中國經常帳戶順差３００６億美元，其中，貨物貿易順差

４５６６億美元，服務貿易逆差１０５９億美元，初次收入逆差５６９億美元，二次收入順差

６７億美元。資本和金融帳戶（含二季度淨誤差與遺漏）逆差２７５８億美元。



按ＳＤＲ計值，２０２５年二季度，中國經常帳戶順差９９６億ＳＤＲ，其中，貨物貿易順

差１６１５億ＳＤＲ，服務貿易逆差３４３億ＳＤＲ，初次收入逆差３０５億ＳＤＲ，二次收入

順差２９億ＳＤＲ。資本和金融帳戶（含當季淨誤差與遺漏）逆差９９６億ＳＤＲ。



按ＳＤＲ計值，２０２５年上半年，中國經常帳戶順差２２５７億ＳＤＲ，其中，貨物貿易

順差３４２５億ＳＤＲ，服務貿易逆差７９６億ＳＤＲ，初次收入逆差４２３億ＳＤＲ，二次收

入順差５０億ＳＤＲ。資本和金融帳戶（含二季度淨誤差與遺漏）逆差２０６５億ＳＤＲ。

（ｊｑ）

