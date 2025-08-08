《中國監管》外匯局：二季度中國經常帳戶順差１３５１億美元

《經濟通通訊社８日專訊》國家外匯管理局公布，２０２５年二季度，中國經常帳戶順差
９７１５億元（人民幣．下同），其中，貨物貿易順差１５７５１億元，服務貿易逆差３３４５
億元，初次收入逆差２９７８億元，二次收入順差２８７億元。資本和金融帳戶（含當季淨誤差
與遺漏）逆差９７１５億元，其中來華直接投資保持淨流入。
２０２５年上半年，中國經常帳戶順差２１５８９億元，其中，貨物貿易順差３２７９８億
元，服務貿易逆差７６０４億元，初次收入逆差４０８９億元，二次收入順差４８５億元。資本
和金融帳戶中（含二季度淨誤差與遺漏）逆差１９８１０億元。
＊美元計上半年中國經常帳戶順差３００６億美元＊
按美元計值，２０２５年二季度，中國經常帳戶順差１３５１億美元，其中，貨物貿易順差
２１９１億美元，服務貿易逆差４６５億美元，初次收入逆差４１４億美元，二次收入順差４０
億美元。資本和金融帳戶（含當季淨誤差與遺漏）逆差１３５１億美元。
按美元計值，２０２５年上半年，中國經常帳戶順差３００６億美元，其中，貨物貿易順差
４５６６億美元，服務貿易逆差１０５９億美元，初次收入逆差５６９億美元，二次收入順差
６７億美元。資本和金融帳戶（含二季度淨誤差與遺漏）逆差２７５８億美元。
按ＳＤＲ計值，２０２５年二季度，中國經常帳戶順差９９６億ＳＤＲ，其中，貨物貿易順
差１６１５億ＳＤＲ，服務貿易逆差３４３億ＳＤＲ，初次收入逆差３０５億ＳＤＲ，二次收入
順差２９億ＳＤＲ。資本和金融帳戶（含當季淨誤差與遺漏）逆差９９６億ＳＤＲ。
按ＳＤＲ計值，２０２５年上半年，中國經常帳戶順差２２５７億ＳＤＲ，其中，貨物貿易
順差３４２５億ＳＤＲ，服務貿易逆差７９６億ＳＤＲ，初次收入逆差４２３億ＳＤＲ，二次收
入順差５０億ＳＤＲ。資本和金融帳戶（含二季度淨誤差與遺漏）逆差２０６５億ＳＤＲ。
（ｊｑ）
