  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

08/08/2025 09:29

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒１７％，標普維持中國主權信用評級

　　《經濟通通訊社８日專訊》標普國際信用評級公司發布報告，決定維持中國主權信用評級「
Ａ＋」和展望「穩定」不變。中國財政部就此回應，標普報告對中國經濟增長韌性和債務管控成
效高度認可，體現了對中國經濟向好前景的信心。財政部負責人表示，下半年，中國宏觀政策將
持續發力、適時加力，同時保持政策連續性穩定性，增強靈活性預見性，著力穩就業、穩企業、
穩市場、穩預期，有力促進國內國際雙循環，努力完成全年經濟社會發展目標任務。
　
　　滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒１７％，報３６３４﹒８５點，深成
指低開０﹒１９％。中芯國際（滬：６８８９８１）次季盈利倒退１９％，拖累半導體板塊下跌
；工信部等七部門發布《關於推動腦機接口產業創新發展的實施意見》，提出到２０２７年，腦
機接口關鍵技術取得突破，初步建立先進的技術體系、產業體系和標準體系，人腦工程概念板塊
上揚。
　
　　人民銀行公告將於今日開展７０００億元（人民幣．下同）３個月期買斷式逆回購操作。業
內人士判斷，此次操作或為平滑財政繳稅高峰和提前對沖季末流動性壓力。人民銀行今日進行了
１２２０億元７天期逆回購，淨回籠４０億元。全周共收水５３６５億元。（ｃｔ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，華僑6個月定存高門檻1.88厘，...

03/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處