《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒１７％，標普維持中國主權信用評級

《經濟通通訊社８日專訊》標普國際信用評級公司發布報告，決定維持中國主權信用評級「

Ａ＋」和展望「穩定」不變。中國財政部就此回應，標普報告對中國經濟增長韌性和債務管控成

效高度認可，體現了對中國經濟向好前景的信心。財政部負責人表示，下半年，中國宏觀政策將

持續發力、適時加力，同時保持政策連續性穩定性，增強靈活性預見性，著力穩就業、穩企業、

穩市場、穩預期，有力促進國內國際雙循環，努力完成全年經濟社會發展目標任務。



滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒１７％，報３６３４﹒８５點，深成

指低開０﹒１９％。中芯國際（滬：６８８９８１）次季盈利倒退１９％，拖累半導體板塊下跌

；工信部等七部門發布《關於推動腦機接口產業創新發展的實施意見》，提出到２０２７年，腦

機接口關鍵技術取得突破，初步建立先進的技術體系、產業體系和標準體系，人腦工程概念板塊

上揚。



人民銀行公告將於今日開展７０００億元（人民幣．下同）３個月期買斷式逆回購操作。業

內人士判斷，此次操作或為平滑財政繳稅高峰和提前對沖季末流動性壓力。人民銀行今日進行了

１２２０億元７天期逆回購，淨回籠４０億元。全周共收水５３６５億元。（ｃｔ）

