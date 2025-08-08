  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

08/08/2025 11:31

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒０７％，半導體股下跌拖累升幅

　　《經濟通通訊社８日專訊》滬深半導體板塊下跌拖累，滬綜指半日僅收升０﹒０７％，報
３６４２點，深成指升０﹒１４％，創業板升０﹒２１％。兩市半日成交１０７７０億元（人民
幣．下同），較上個交易日減逾９％。
　
　　中芯國際（滬：６８８９８１）聯合首席執行官趙海軍預計，至少到今年１０月份左右，中
芯國際產能依然維持供不應求。因關稅政策緊急拉貨動作到８、９月份停止，預計到第四季度急
單和拉貨情況會相對變緩，但中芯國際對訂單獲取有很大信心。他表示，原先擔心的關稅政策是
否硬著陸並沒有發生，並預料關稅的影響可能會變得更小。不過，中芯國際半日挫逾３％，燦芯
股份（滬：６８８６９１）更挫７％，晶華微（滬：６８８１３０）挫６％，國科微
（深：３００６７２）跌４％。
　
　　腦機接口概念繼續走強，創新醫療（深：００２１７３）連續兩日漲停，三博腦科
（深：３０１２９３）一度漲停，創６５﹒５１元人民幣的逾年新高，半日升幅收窄至８％。工
信部等七部門近日發布《關於推動腦機接口產業創新發展的實施意見》，提出加快植入式設備研
發突破。對植入式腦機接口醫療器械等重點產品加大註冊指導，給予優先支持。用好首台（套）
、首批次保險補償政策，加快產業化落地。（ｃｔ）

【你點睇？】特朗普派兩艘核潛艇靠近俄邊界，你認為會否拖慢俄烏停火進程？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，華僑6個月定存高門檻1.88厘，...

03/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處