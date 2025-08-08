《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒０７％，半導體股下跌拖累升幅

《經濟通通訊社８日專訊》滬深半導體板塊下跌拖累，滬綜指半日僅收升０﹒０７％，報

３６４２點，深成指升０﹒１４％，創業板升０﹒２１％。兩市半日成交１０７７０億元（人民

幣．下同），較上個交易日減逾９％。



中芯國際（滬：６８８９８１）聯合首席執行官趙海軍預計，至少到今年１０月份左右，中

芯國際產能依然維持供不應求。因關稅政策緊急拉貨動作到８、９月份停止，預計到第四季度急

單和拉貨情況會相對變緩，但中芯國際對訂單獲取有很大信心。他表示，原先擔心的關稅政策是

否硬著陸並沒有發生，並預料關稅的影響可能會變得更小。不過，中芯國際半日挫逾３％，燦芯

股份（滬：６８８６９１）更挫７％，晶華微（滬：６８８１３０）挫６％，國科微

（深：３００６７２）跌４％。



腦機接口概念繼續走強，創新醫療（深：００２１７３）連續兩日漲停，三博腦科

（深：３０１２９３）一度漲停，創６５﹒５１元人民幣的逾年新高，半日升幅收窄至８％。工

信部等七部門近日發布《關於推動腦機接口產業創新發展的實施意見》，提出加快植入式設備研

發突破。對植入式腦機接口醫療器械等重點產品加大註冊指導，給予優先支持。用好首台（套）

、首批次保險補償政策，加快產業化落地。（ｃｔ）

