《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒１２％成交略縮，全周累漲２％

《經濟通通訊社８日專訊》滬深股市今日窄幅運行，滬綜指低開後，曾漲至３６４５﹒３７

點、去年１０月以來高位，不過，午後倒跌，全日收跌０﹒１２％報３６３５﹒１３點，止四連

升，全周累漲２％，是今年１月以來的最大單周升幅；深成指及創業板指今日分別跌０﹒２６％

及０﹒３８％。滬深兩市全日成交額１﹒７１萬億元（人民幣．下同），較上個交易日１１５３

億元或６﹒６％。



美國總統特朗普要求英特爾（Ｉｎｔｅｌ）新任行政總裁陳立武立即辭職，稱其因與中國公

司的關係存在「高度衝突」。《路透》早前報道稱，陳立武個人或透過其風險基金，於２０１２

年３月至２０２４年１２月投資逾６００家中國公司，涉及至少８家與中國軍方有關的企業，投

資總額不少於２億美元。英特爾發聲明回應，陳立武及董事會致力於推進美國國家與經濟安全，

根據特朗普的「美國優先」議程進行投資。負面消息來襲，加上中芯國際（滬：６８８９８１）

次季盈利倒退１９％，半導體板塊下跌，中芯國際大跌４％，燦芯股份（滬：６８８６９１）挫

８％。



農業銀行（滬：６０１２８８）近日股價連創新高，目前流通市值已超越工商銀行

（滬：６０１３９８）升至Ａ股第一位，不過，農行今日平收，工行跌０﹒６％。（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ４１０４﹒９７ －０﹒２４

上證指數 ３６３５﹒１３ －０﹒１２ ７１３６﹒００

深證成指 １１１２８﹒６７ －０﹒２６ ９９６７﹒００

創業板指 ２３３３﹒９６ －０﹒３８

科創５０ １０４３﹒５４ －１﹒３９

Ｂ股指數 ２６６﹒７２ －０﹒３２ １﹒４１

深證Ｂ指 １３０５﹒４２ －０﹒０７ ０﹒８７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

