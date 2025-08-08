  • 會員
AH股新聞

08/08/2025 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒１２％成交略縮，全周累漲２％

　　《經濟通通訊社８日專訊》滬深股市今日窄幅運行，滬綜指低開後，曾漲至３６４５﹒３７
點、去年１０月以來高位，不過，午後倒跌，全日收跌０﹒１２％報３６３５﹒１３點，止四連
升，全周累漲２％，是今年１月以來的最大單周升幅；深成指及創業板指今日分別跌０﹒２６％
及０﹒３８％。滬深兩市全日成交額１﹒７１萬億元（人民幣．下同），較上個交易日１１５３
億元或６﹒６％。
　
　　美國總統特朗普要求英特爾（Ｉｎｔｅｌ）新任行政總裁陳立武立即辭職，稱其因與中國公
司的關係存在「高度衝突」。《路透》早前報道稱，陳立武個人或透過其風險基金，於２０１２
年３月至２０２４年１２月投資逾６００家中國公司，涉及至少８家與中國軍方有關的企業，投
資總額不少於２億美元。英特爾發聲明回應，陳立武及董事會致力於推進美國國家與經濟安全，
根據特朗普的「美國優先」議程進行投資。負面消息來襲，加上中芯國際（滬：６８８９８１）
次季盈利倒退１９％，半導體板塊下跌，中芯國際大跌４％，燦芯股份（滬：６８８６９１）挫
８％。
　
　　農業銀行（滬：６０１２８８）近日股價連創新高，目前流通市值已超越工商銀行
（滬：６０１３９８）升至Ａ股第一位，不過，農行今日平收，工行跌０﹒６％。（ｃｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４１０４﹒９７　　－０﹒２４　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３６３５﹒１３　　－０﹒１２　　　　７１３６﹒００　　
　　深證成指　　１１１２８﹒６７　－０﹒２６　　　　９９６７﹒００　　
　　創業板指　　２３３３﹒９６　　－０﹒３８　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０４３﹒５４　　－１﹒３９　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６６﹒７２　　－０﹒３２　　　　　１﹒４１　　　　
　　深證Ｂ指　　１３０５﹒４２　　－０﹒０７　　　　　０﹒８７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

