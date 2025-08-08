《Ａ股焦點》五糧液推出中式精釀啤酒，微跌０﹒０７％

《經濟通通訊社８日專訊》宜賓五糧液仙林生態酒業有限公司發布消息，將於８月１５日正
式上市一款中式五糧精釀啤酒，命名「風火輪」，是一款添加「五糧」原料突出谷物風味的「中
式五糧精釀啤酒」。企查查數據顯示，五糧液集團和五糧液（深：０００８５８）分別持有宜賓
五糧液仙林生態酒業有限公司１０％、９０％的股權。
五糧液現價微跌０﹒０７％，報１２２﹒６４元人民幣。（ｗｎ）
08/08/2025 10:18
