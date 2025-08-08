  • 會員
AH股新聞

08/08/2025 10:31

《Ａ股焦點》工信部出台文件支持腦機接口產業，三博腦科一度漲停

　　《經濟通通訊社８日專訊》Ａ股腦機接口概念繼續走強，創新醫療（深：００２１７３）連
續兩日漲停，三博腦科（深：３０１２９３）一度漲停，創６５﹒５１元人民幣的逾年新高，目
前升幅收窄至９％，博拓生物（滬：６８８７６７）、翔宇醫療（滬：６８８６２６）、際華集
團（滬：６０１７１８）亦大漲。
　
　　工信部等七部門近日發布《關於推動腦機接口產業創新發展的實施意見》，提出加快植入式
設備研發突破。對植入式腦機接口醫療器械等重點產品加大註冊指導，給予優先支持。用好首台
（套）、首批次保險補償政策，加快產業化落地。
　
　　當前腦機接口主要分為兩類：植入式和侵入非植入式。意見要求，加快植入式設備研發突破
。探索集成高密度神經記錄傳感器、超低功耗植入式芯片的新型產品，創新腦意圖識別功能，提
高控制精度和響應速度。同時，推動非植入設備量產迭代。創新額貼式、耳貼式、入耳式、發夾
式等產品形態，推動非植入產品向輕量化、高速率、低功耗發展。研制頭盔、頭顯、眼鏡、耳機
等集成式腦機接口產品，通過與已有生活消費產品融合發展，支持非植入產品的迭代應用和規模
化推廣。
　
　　華峰資本副總裁藍春泉認為，腦科學是跨學科、多領域合作的典型案例，需要技術研發者、
臨床機構、資本、政府通力協作，才能真正促進科研成果的孵化和落地。相關創業企業需平衡短
期生存需求與長期創新目標，避免因資金和市場壓力過早削弱核心技術研發的投入。（ｃｔ）
　

