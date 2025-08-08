快手Ａｐｐ「團購」板塊下設「外賣」入口，外賣商品主要來自美團

《經濟通通訊社８日專訊》據內媒報道，快手（０１０２４）Ａｐｐ已在首頁「團購」板塊

下新增獨立「外賣」入口，加碼本地生活服務中的外賣賽道。報道指，「外賣」中的商品主要來

自美團（０３６９０），用戶購買商品後，可以獲得兌換券，券需要在美團Ａｐｐ內使用；部分

「外賣」商品則直接來自快手商家，快手平台內商家可以直接上架外賣商品，且提供自配或第三

方配送服務。（ｓｌ）

