08/08/2025 14:01

《中國要聞》廣州白雲區山泥傾瀉最後一名被困民眾遺體挖出

　　《經濟通通訊社８日專訊》廣州市白雲區大源村６日早上因連日暴雨而發生山泥傾瀉，最後
一名被困民眾遺體今日中午被挖出，救援人員為其蓋上白布，隨後全體脫帽默哀；現場消防車、
警車等同步響按。至此，救援人員已搜救出全部１４名被困民眾。
　
　　此前白雲區應急管理局通報，這次山泥傾瀉共有１４人被困，截至８月６日晚搜救出９人，
其中２人死亡、７人受傷。其餘５人陸續在７日晚及今日早上至中午被挖出，官方暫未更新傷亡
數字。（ｓｌ）

