08/08/2025 14:21

【數據前瞻】機構：中國７月ＣＰＩ料再轉跌，ＰＰＩ降幅或收窄

　　《經濟通通訊社８日專訊》國家統計局將於明日（９日）公布７月ＣＰＩ、ＰＰＩ數據。《
路透》綜合３９家機構預估中值顯示，中國７月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比料轉為下跌
０﹒１％，而６月是在經歷「四連負」後首次轉正增長０﹒１％。其中，９家機構預估中值顯示
，７月ＣＰＩ環比增長０﹒３％，６月為下降０﹒１％。
　
　　同時，３５家機構預估中值顯示，中國「反內捲」政策傳導效應滯後，７月工業生產者出廠
價格指數（ＰＰＩ）同比跌幅收窄至３﹒３％，而６月的３﹒６％降幅是近兩年最大。
　
＊申萬宏源：中下游供給過剩，上游漲價向下游傳導受阻＊
　
　　申萬宏源證券首席經濟學家趙偉等人在報告中稱，反內捲引發市場通脹升溫的預期，但價格
表現或仍弱。在反內捲政策加碼下，供給收縮的預期升溫提振大宗商品價格，但與２０１６年上
游漲價向下游傳導不同的是，本輪供給過剩更多在中下游，導致上游漲價向下游傳導受阻。他們
並認為，核心商品ＣＰＩ可能受下游ＰＰＩ壓制表現偏弱，加之農產品價格回落，預計７月
ＣＰＩ維持弱勢。
　
＊華創證券：商品高頻價格大漲時，ＰＰＩ反應滯後＊
　
　　華創證券首席宏觀分析師張瑜也指出，回顧去年９－１０月的情況，在商品高頻價格大漲時
，ＰＰＩ的反應存在滯後。綜合看，推斷７月ＰＰＩ環比仍略有下跌，但跌幅或明顯收窄。
（ｓｌ）

