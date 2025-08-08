  • 會員
08/08/2025 14:37

《神州債市》增值稅新規實施現券續震盪，新發３０年國債未掀波瀾

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國債市今日早盤現券收益率窄幅震盪，短券稍好長債偏弱，
１０年和３０年國債升幅不足１個基點。市場人士表示，今日新發行的國債、地方債、金融債利
息收入恢復徵收增值稅，此前市場已消化，影響有限，資金價格低位對短券存一定支撐，一級
３０年國債定位亦接近二級未掀波瀾。
　
　　他們認為，股市近期強勢，對多頭情緒亦有一定壓制，不過短期在政策面無明顯突破的背景
下，債市料仍難有趨勢行情，繼續關注後續經濟數據及中美關稅動向等。
　
　　上海一券商投資經理稱，「增值稅的事之前也消化差不多了，沒啥影響」。
　
　　業內人士稍早透露，財政部上午招標續發的８２０億元人民幣３０年超長期特別國債，中標
收益率１﹒９５７６％，接近二級最新成交，投標倍數３﹒６倍；同時招標續發的１２６０億元
人民幣七年期國債，加權中標收益率１﹒６０５２％，較二級成交低約３個基點，邊際中標收益
率１﹒６２５９％，投標倍數３﹒３８倍。
　
　　上述投資經理表示，「３０年國債沒有發飛，倍數略低，但是還好，二級收益率是自己先砸
上去的」。
　
　　上海一基金投資經理則談到，「債市跟股市脫敏了兩天，這兩天又有點連上了，現在股市這
麼強，對債市情緒也有壓制的」。（ｓｌ）

