  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
AH股新聞

08/08/2025 17:54

【穩定幣】彭博：中國監管部門要求券商等機構減少研討穩定幣

　　《經濟通通訊社８日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，中國金融管理部門要求內地金融
機構和智庫機構等減少發布有關穩定幣的研究報告或舉辦穩定幣相關的會議，旨在遏制圍
繞這類資產日益增多的投機行為。
　
　　知情人士透露，７月底至８月初，一些頭部券商和智庫陸續收到了金融監管部門的窗口指導
，要求其取消相關研討會並停止發布關於穩定幣的研究報告。知情人士指，監管機構擔憂穩定幣
成為不法分子在中國內地進行欺詐活動的新工具。
　
　　報道指，中國證監會和中國人民銀行未立即回覆尋求置評的傳真。
　
　　報道認為，儘管中國對加密貨幣相關交易實施全面禁令，但近期的官方表態引發有關中國對
加密貨幣行業態度可能轉暖的猜測。監管當局還支持香港構建數字資產中心，本月香港正式實施
了穩定幣條例，引發內地企業的興趣激增。
　
＊華僑銀行：監管層憂過度炒作令投資者盲目跟風＊
　
　　華僑銀行外匯策略師Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ　Ｗｏｎｇ表示，中國的政策制定者在某些議
題上不喜歡過度炒作，以避免投資者蜂擁進入某一類資產；目前仍存在擔憂，即並非所有人都充
分了解加密貨幣，而政策制定者出於務實考慮，不希望投資者在不了解風險的情況下盲目跟風。
　
　　儘管中國對加密貨幣實施禁令，但中國數字資產場外交易依然活躍。據
Ｃｈａｉｎａｌｙｓｉｓ　Ｉｎｃ估計，２０２４年前九個月，這類交易的規模達到７５０億美
元，表明此類交易存在大量渠道。
　
　　在這波市場熱潮中，與虛擬貨幣和穩定幣相關的非法集資活動也在興起，促使北京、蘇州和
浙江多地的監管機構在過去一個月內發布風險提示。（ｓｌ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

上一篇新聞︰08/08/2025 18:01  微信：進一步治理歪曲解讀宏觀經濟政策、假信息誘導投資等行為

下一篇新聞︰08/08/2025 17:51  抖音治理直播間違規盲盒營銷，年內斷播逾四千場、清退達人逾千個

其他文章
More

08/08/2025 18:29  廣汽集團（０２２３８）：７月汽車銷量按年下降１５﹒４％

08/08/2025 17:39  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

「一籃子」的派息基金，收息更靠譜

08/08/2025 10:19

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處