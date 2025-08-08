  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

08/08/2025 17:34

《提振Ａ股》官媒：中證監續嚴把發行上市入口關，不會大規模擴容

　　《經濟通通訊社８日專訊》７月底的中共中央政治局會議提出，增強國內資本市場的吸引力
和包容性，鞏固資本市場回穩向好勢頭。《證券時報》今日發長文解讀，其中，針對「包容性增
強」會否造成ＩＰＯ大規模擴容的擔憂，報道指，據記者獲悉，中國證監會將繼續嚴把發行上市
入口關，做好逆周期調節，不會出現大規模擴容的情況。
　
＊中證監將加快構建支持「長錢長投」政策體系＊
　
　　對於下一步如何通過改革增強國內資本市場的吸引力和包容性？報道表示，從有關方面了解
到，中國證監會將堅定不移把全面深化資本市場改革推向前進，更大力度培育壯大長期資本、耐
心資本，加快構建支持「長錢長投」的政策體系，扎實推進中長期資金入市和公募基金改革；以
深化科創板、創業板改革為抓手，以發展多元股權融資為重點，健全覆蓋各類企業發展全生命周
期需求的股債期產品和服務體系，更好服務新質生產力發展；不斷完善上市公司全鏈條的監管制
度安排，抓好併購重組改革落地，加大上市公司分紅、回購激勵約束，強化資本市場財務造假綜
合懲防，推動上市公司在高質量發展中更好回報投資者。
　
＊中證監將系統研究完善資本市場對外開放總體布局＊
　
　　報道並指，據記者了解，下一階段，中國證監會仍將穩步推進資本市場高水平制度型開放，
以開放促改革、促發展，系統研究完善資本市場對外開放總體布局、實施路徑，穩妥有序抓好自
主開放重點舉措落實落地，推動在岸與離岸市場協同發展，持續深化市場、產品和機構的全方位
開放，持續拓展資本市場跨境合作新空間，更大力度吸引國際資本。（ｓｌ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

「一籃子」的派息基金，收息更靠譜

08/08/2025 10:19

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處