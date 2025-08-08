《提振Ａ股》官媒：中證監續嚴把發行上市入口關，不會大規模擴容

《經濟通通訊社８日專訊》７月底的中共中央政治局會議提出，增強國內資本市場的吸引力

和包容性，鞏固資本市場回穩向好勢頭。《證券時報》今日發長文解讀，其中，針對「包容性增

強」會否造成ＩＰＯ大規模擴容的擔憂，報道指，據記者獲悉，中國證監會將繼續嚴把發行上市

入口關，做好逆周期調節，不會出現大規模擴容的情況。



＊中證監將加快構建支持「長錢長投」政策體系＊



對於下一步如何通過改革增強國內資本市場的吸引力和包容性？報道表示，從有關方面了解

到，中國證監會將堅定不移把全面深化資本市場改革推向前進，更大力度培育壯大長期資本、耐

心資本，加快構建支持「長錢長投」的政策體系，扎實推進中長期資金入市和公募基金改革；以

深化科創板、創業板改革為抓手，以發展多元股權融資為重點，健全覆蓋各類企業發展全生命周

期需求的股債期產品和服務體系，更好服務新質生產力發展；不斷完善上市公司全鏈條的監管制

度安排，抓好併購重組改革落地，加大上市公司分紅、回購激勵約束，強化資本市場財務造假綜

合懲防，推動上市公司在高質量發展中更好回報投資者。



＊中證監將系統研究完善資本市場對外開放總體布局＊



報道並指，據記者了解，下一階段，中國證監會仍將穩步推進資本市場高水平制度型開放，

以開放促改革、促發展，系統研究完善資本市場對外開放總體布局、實施路徑，穩妥有序抓好自

主開放重點舉措落實落地，推動在岸與離岸市場協同發展，持續深化市場、產品和機構的全方位

開放，持續拓展資本市場跨境合作新空間，更大力度吸引國際資本。（ｓｌ）

