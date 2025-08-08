《行業數據》乘聯分會：７月全國乘用車零售按月降１２﹒４％

《經濟通通訊社８日專訊》乘聯分會今日公布數據顯示，７月全國乘用車市場零售

１８２﹒６萬輛，同比增長６﹒３％，環比下降１２﹒４％。今年以來累計零售１２７２﹒８萬

輛，同比增長１０﹒１％。



＊７月新能源車零售增１２％，車市減價車型較去年減少＊



７月新能源乘用車市場零售９８﹒７萬輛，同比增長１２﹒０％，環比下降１１﹒２％。１

－７月累計零售６４５﹒５萬輛，增長２９﹒５％。



乘聯分會提到，反內捲浪潮正推動車市降價減少、促銷平緩，車市運行日益平穩。今年７月

有１７款車型降價，較去年同期的２３款和２０２３年同期的１７款，當前市場保持相對穩定。



＊７月乘用車生產量、批發量創同期新高＊



數據又顯示，７月乘用車生產２２２﹒９萬輛，同比增長１２﹒１％，環比下降７﹒１％。

１－７月乘用車生產１５４５﹒８萬輛，累計同比增長１３﹒２％。７月乘用車生產較歷史同期

高點２０２２年７月的２１５﹒８萬輛高出７萬輛。



７月新能源乘用車生產達到１１４﹒７萬輛，同比增長２２﹒３％，環比下降３﹒３％；１

－７月累計生產７５９﹒０萬輛，增長３５﹒７％。



７月全國乘用車廠商批發２２２﹒１萬輛創當月歷史新高，同比增長１３﹒０％，環比下降

１０﹒８％；１－７月全國乘用車廠商批發１５５０﹒３萬輛，同比增長１２﹒４％。



７月新能源乘用車批發銷量達到１１８﹒１萬輛，同比增長２４﹒４％，環比下降４﹒８％

；１－７月累計批發７６２﹒９萬輛，增長３５﹒２％。



＊７月新能源乘用車出口同比增１２０％＊



７月乘用車出口４７﹒５萬輛，同比增長２５％，環比下降１％；１－７月乘用車廠商出口

２９５﹒５萬輛，同比增長９％。



７月新能源乘用車廠商出口２１﹒３萬輛，同比增長１２０﹒４％，環比增長７﹒６％；１

－７月累計出口１１９﹒９萬輛，增長５７﹒１％。



７月新能源車佔出口總量的４４﹒７％，較同期增加１９個百分點。（ｓｌ）

