  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

08/08/2025 16:59

《行業數據》乘聯分會：７月全國乘用車零售按月降１２﹒４％

　　《經濟通通訊社８日專訊》乘聯分會今日公布數據顯示，７月全國乘用車市場零售
１８２﹒６萬輛，同比增長６﹒３％，環比下降１２﹒４％。今年以來累計零售１２７２﹒８萬
輛，同比增長１０﹒１％。
　
＊７月新能源車零售增１２％，車市減價車型較去年減少＊
　
　　７月新能源乘用車市場零售９８﹒７萬輛，同比增長１２﹒０％，環比下降１１﹒２％。１
－７月累計零售６４５﹒５萬輛，增長２９﹒５％。
　
　　乘聯分會提到，反內捲浪潮正推動車市降價減少、促銷平緩，車市運行日益平穩。今年７月
有１７款車型降價，較去年同期的２３款和２０２３年同期的１７款，當前市場保持相對穩定。
　
＊７月乘用車生產量、批發量創同期新高＊
　
　　數據又顯示，７月乘用車生產２２２﹒９萬輛，同比增長１２﹒１％，環比下降７﹒１％。
１－７月乘用車生產１５４５﹒８萬輛，累計同比增長１３﹒２％。７月乘用車生產較歷史同期
高點２０２２年７月的２１５﹒８萬輛高出７萬輛。
　
　　７月新能源乘用車生產達到１１４﹒７萬輛，同比增長２２﹒３％，環比下降３﹒３％；１
－７月累計生產７５９﹒０萬輛，增長３５﹒７％。
　
　　７月全國乘用車廠商批發２２２﹒１萬輛創當月歷史新高，同比增長１３﹒０％，環比下降
１０﹒８％；１－７月全國乘用車廠商批發１５５０﹒３萬輛，同比增長１２﹒４％。
　
　　７月新能源乘用車批發銷量達到１１８﹒１萬輛，同比增長２４﹒４％，環比下降４﹒８％
；１－７月累計批發７６２﹒９萬輛，增長３５﹒２％。
　
＊７月新能源乘用車出口同比增１２０％＊
　
　　７月乘用車出口４７﹒５萬輛，同比增長２５％，環比下降１％；１－７月乘用車廠商出口
２９５﹒５萬輛，同比增長９％。
　
　　７月新能源乘用車廠商出口２１﹒３萬輛，同比增長１２０﹒４％，環比增長７﹒６％；１
－７月累計出口１１９﹒９萬輛，增長５７﹒１％。
　
　　７月新能源車佔出口總量的４４﹒７％，較同期增加１９個百分點。（ｓｌ）

【你點睇？】美國全球徵收新關稅，轉口貨物收額外40%關稅，你認為中美誰贏了？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

「一籃子」的派息基金，收息更靠譜

08/08/2025 10:19

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處