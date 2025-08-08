  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

08/08/2025 15:29

《中國要聞》內地抽驗逾二百家網紅餐廳，蔥魚等農藥獸藥殘留超標

　　《經濟通通訊社８日專訊》據《央視新聞》報道，市場監管總局近期在北京、上海、廣州、
深圳等全國２４個大中城市，對２００多家大眾關注度高、網絡點評活躍的網紅餐廳開展專項抽
檢，涵蓋中餐、西餐、火鍋、燒烤等多種業態。
　
＊火鍋底料、辣椒粉、鴨血等未檢出非食用物質＊
　
　　本次專項抽檢覆蓋網紅餐廳各類熱銷菜品，以及蔬菜、肉類、調味品等原輔料和消毒餐具等
，共完成抽檢５００批次。重點檢測群眾關心的蔬菜、畜禽肉的農獸藥殘留，醬醃菜、粉絲粉條
的食品添加劑，以及食用油、調味品的過氧化值等質量指標。抽檢結果顯示，網紅餐廳食品總體
安全狀況穩定，火鍋底料、辣椒粉、鴨血等均未檢出違規添加非食用物質問題，餐廳的自製菜品
也未檢出致病菌。但抽檢中也發現存在以下問題，需引起關注：
　
＊個別餐廳蔥、淡水魚檢出禁藥，粉條未檢出紅薯澱粉＊
　
　　姜、蔥、豆芽檢出塞蟲胺等農藥殘留超標，其中在湖北一家餐廳抽檢的蔥中檢出禁用農藥克
百威；淡水魚、豬黃喉、牛蛙中檢出恩諾沙星等獸藥殘留超標，其中在廣東一家餐廳抽檢的活魚
中檢出禁用藥物孔雀石綠；個別火鍋店粉條疑似摻雜使假，未檢出配料表標識的紅薯澱粉；個別
餐廳存在食品和非食品混放、廚房工作人員未佩戴口罩廚帽、冷藏冷凍儲存的食材溫度未達標等
問題。
　
＊個別餐廳消毒餐具檢出大腸菌群等超標＊
　
　　此外，還有個別餐廳檢出消毒餐具大腸菌群和陰離子合成洗滌劑超標，可能是餐具消毒溫度
、時間不足或者沖洗不乾淨等原因所致。
　
　　報道指，對本次專項抽檢發現的不合格樣品，市場監管總局已督促屬地市場監管部門開展核
查處置，嚴控食品安全風險，壓實企業食品安全主體責任。下半年，市場監管總局將持續開展餐
飲領域抽檢，全力保障人民群眾餐飲消費安全。（ｓｌ）

【你點睇？】美國全球徵收新關稅，轉口貨物收額外40%關稅，你認為中美誰贏了？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

「一籃子」的派息基金，收息更靠譜

08/08/2025 10:19

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處