《中國要聞》內地抽驗逾二百家網紅餐廳，蔥魚等農藥獸藥殘留超標

《經濟通通訊社８日專訊》據《央視新聞》報道，市場監管總局近期在北京、上海、廣州、

深圳等全國２４個大中城市，對２００多家大眾關注度高、網絡點評活躍的網紅餐廳開展專項抽

檢，涵蓋中餐、西餐、火鍋、燒烤等多種業態。



＊火鍋底料、辣椒粉、鴨血等未檢出非食用物質＊



本次專項抽檢覆蓋網紅餐廳各類熱銷菜品，以及蔬菜、肉類、調味品等原輔料和消毒餐具等

，共完成抽檢５００批次。重點檢測群眾關心的蔬菜、畜禽肉的農獸藥殘留，醬醃菜、粉絲粉條

的食品添加劑，以及食用油、調味品的過氧化值等質量指標。抽檢結果顯示，網紅餐廳食品總體

安全狀況穩定，火鍋底料、辣椒粉、鴨血等均未檢出違規添加非食用物質問題，餐廳的自製菜品

也未檢出致病菌。但抽檢中也發現存在以下問題，需引起關注：



＊個別餐廳蔥、淡水魚檢出禁藥，粉條未檢出紅薯澱粉＊



姜、蔥、豆芽檢出塞蟲胺等農藥殘留超標，其中在湖北一家餐廳抽檢的蔥中檢出禁用農藥克

百威；淡水魚、豬黃喉、牛蛙中檢出恩諾沙星等獸藥殘留超標，其中在廣東一家餐廳抽檢的活魚

中檢出禁用藥物孔雀石綠；個別火鍋店粉條疑似摻雜使假，未檢出配料表標識的紅薯澱粉；個別

餐廳存在食品和非食品混放、廚房工作人員未佩戴口罩廚帽、冷藏冷凍儲存的食材溫度未達標等

問題。



＊個別餐廳消毒餐具檢出大腸菌群等超標＊



此外，還有個別餐廳檢出消毒餐具大腸菌群和陰離子合成洗滌劑超標，可能是餐具消毒溫度

、時間不足或者沖洗不乾淨等原因所致。



報道指，對本次專項抽檢發現的不合格樣品，市場監管總局已督促屬地市場監管部門開展核

查處置，嚴控食品安全風險，壓實企業食品安全主體責任。下半年，市場監管總局將持續開展餐

飲領域抽檢，全力保障人民群眾餐飲消費安全。（ｓｌ）

