  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
AH股新聞

08/08/2025 08:37

春立醫療（１８５８）５０００萬人幣認購合夥企業，投資醫健行業

　　《經濟通通訊社８日專訊》春立醫療（０１８５８）（滬：６８８２３６）公布，作為有限
合夥人以自有資金５０００萬元人民幣參與認購合夥企業的份額，佔基金份額９﹒２１０５％。
　
　　該集團指，投資南昌德福四期股權投資基金合夥企業（有限合夥），投向主要為醫療健康產
業相關領域的處於成長期、成熟期的企業╱項目，與該集團主營業務具有相關性，認繳出資總額
約５﹒４億元人民幣，存續期８年，可作延長。（ｗｈ）

【你點睇？】特朗普派兩艘核潛艇靠近俄邊界，你認為會否拖慢俄烏停火進程？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，華僑6個月定存高門檻1.88厘，...

03/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處