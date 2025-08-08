春立醫療（１８５８）５０００萬人幣認購合夥企業，投資醫健行業

《經濟通通訊社８日專訊》春立醫療（０１８５８）（滬：６８８２３６）公布，作為有限

合夥人以自有資金５０００萬元人民幣參與認購合夥企業的份額，佔基金份額９﹒２１０５％。



該集團指，投資南昌德福四期股權投資基金合夥企業（有限合夥），投向主要為醫療健康產

業相關領域的處於成長期、成熟期的企業╱項目，與該集團主營業務具有相關性，認繳出資總額

約５﹒４億元人民幣，存續期８年，可作延長。（ｗｈ）

