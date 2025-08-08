《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社８日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十

大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

貴州茅台 （６００５１９） ２２２６﹒９３

工業富聯 （６０１１３８） １６５０﹒２８

瀾起科技 （６８８００８） １５２０﹒１３

北方稀土 （６００１１１） １４２４﹒７９

寒武紀 （６８８２５６） １１６４﹒５４

藥明康德 （６０３２５９） １１４７﹒７３

紫金礦業 （６０１８９９） ８８６﹒９５

盛和資源 （６００３９２） ８６９﹒５８

恒瑞醫藥 （６００２７６） ８５３﹒４９

中國船舶 （６００１５０） ７６９﹒４２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



「深股通」首十大成交活躍股列表

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中際旭創 （３００３０８） ２００４﹒１４

寧德時代 （３００７５０） １７０４﹒６１

新易盛 （３００５０２） １３７５﹒６８

立訊精密 （００２４７５） １３６０﹒７１

勝宏科技 （３００４７６） １２９７﹒１０

滬電股份 （００２４６３） １０４４﹒５８

比亞迪 （００２５９４） １０２３﹒９７

東山精密 （００２３８４） ７６６﹒８３

東方財富 （３０００５９） ７２８﹒９８

陽光電源 （３００２７４） ７０８﹒３８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



（以上數字取小數點後兩個位）

