  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

08/08/2025 07:52

《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社８日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十
大成交活躍股如下：
　
　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　貴州茅台　（６００５１９）　　２２２６﹒９３
　　工業富聯　（６０１１３８）　　１６５０﹒２８
　　瀾起科技　（６８８００８）　　１５２０﹒１３
　　北方稀土　（６００１１１）　　１４２４﹒７９
　　寒武紀　　（６８８２５６）　　１１６４﹒５４
　　藥明康德　（６０３２５９）　　１１４７﹒７３
　　紫金礦業　（６０１８９９）　　　８８６﹒９５
　　盛和資源　（６００３９２）　　　８６９﹒５８
　　恒瑞醫藥　（６００２７６）　　　８５３﹒４９
　　中國船舶　（６００１５０）　　　７６９﹒４２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中際旭創　（３００３０８）　　２００４﹒１４
　　寧德時代　（３００７５０）　　１７０４﹒６１
　　新易盛　　（３００５０２）　　１３７５﹒６８
　　立訊精密　（００２４７５）　　１３６０﹒７１
　　勝宏科技　（３００４７６）　　１２９７﹒１０
　　滬電股份　（００２４６３）　　１０４４﹒５８
　　比亞迪　　（００２５９４）　　１０２３﹒９７
　　東山精密　（００２３８４）　　　７６６﹒８３
　　東方財富　（３０００５９）　　　７２８﹒９８
　　陽光電源　（３００２７４）　　　７０８﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

【你點睇？】特朗普派兩艘核潛艇靠近俄邊界，你認為會否拖慢俄烏停火進程？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，華僑6個月定存高門檻1.88厘，...

03/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處