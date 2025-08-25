東江環保（００８９５）中期虧損擴至２﹒８億元人民幣，不派息

《經濟通通訊社２５日專訊》東江環保（００８９５）（深：００２６７２）公布，截至６

月３０日止中期虧損２﹒７８億元（人民幣．下同），比去年同期虧損２﹒５７億元擴大，每股

虧損２５分，不派中期股息。



該集團指，收入１５億元，跌３﹒４％，營業虧損擴至３﹒３億元，綜合毛利率３﹒２４％

，跌１﹒７６個百分點，而虧損因危廢行業仍調整，主營業務利潤空間續受壓。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

