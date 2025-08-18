  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

18/08/2025 08:15

復星國際（６５６）附屬海南礦業３億人幣投資豐瑞氟業１６％股權

　　《經濟通通訊社１８日專訊》復星國際（００６５６）公布，附屬公司海南礦業
（滬：６０１９６９）以３億元（人民幣．下同）增資豐瑞氟業，以取得擴大後股本約
１５﹒７９％股權。
　
　　該集團指，豐瑞氟業從事螢石礦採選和無水氟化氫等化工產品產銷，去年純利１﹒６５億元
，而海南礦業參股豐瑞氟業可優化資源產業布局。至於實際控制人提供溢利保證，豐瑞氟業於保
證期累計淨利潤不低於６億元。（ｗｈ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美俄峰會無協議但意義重大

17/08/2025 14:03

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處