復星國際（６５６）附屬海南礦業３億人幣投資豐瑞氟業１６％股權

《經濟通通訊社１８日專訊》復星國際（００６５６）公布，附屬公司海南礦業

（滬：６０１９６９）以３億元（人民幣．下同）增資豐瑞氟業，以取得擴大後股本約

１５﹒７９％股權。



該集團指，豐瑞氟業從事螢石礦採選和無水氟化氫等化工產品產銷，去年純利１﹒６５億元

，而海南礦業參股豐瑞氟業可優化資源產業布局。至於實際控制人提供溢利保證，豐瑞氟業於保

證期累計淨利潤不低於６億元。（ｗｈ）

