  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

11/08/2025 08:19

國聯民生（０１４５６）執董葛小波辭任董事長，董事顧偉接任

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國聯民生（０１４５６）（滬：６０１４５６）公布，葛小波
辭任董事長及兩個委員會主任委員，仍繼續擔任執行董事、總裁、風險控制委員會委員、戰略與
ＥＳＧ委員會委員等職務，而董事會選舉公司黨委書記、董事顧偉擔任董事長，均自上周五（８
日）生效。
　
　　另外，該集團指，聘任熊雷鳴擔任執行副總裁，熊雷鳴曾任民生證券副總裁及代行總裁等，
並聘任鄭亮及胡又文擔任副總裁，馬群星因工作調整而不再擔任副總裁。（ｗｈ）

【你點睇？】美俄峰會即將舉行，你認為特朗普能否促成普京停火？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處