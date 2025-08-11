國聯民生（０１４５６）執董葛小波辭任董事長，董事顧偉接任

《經濟通通訊社１１日專訊》國聯民生（０１４５６）（滬：６０１４５６）公布，葛小波

辭任董事長及兩個委員會主任委員，仍繼續擔任執行董事、總裁、風險控制委員會委員、戰略與

ＥＳＧ委員會委員等職務，而董事會選舉公司黨委書記、董事顧偉擔任董事長，均自上周五（８

日）生效。



另外，該集團指，聘任熊雷鳴擔任執行副總裁，熊雷鳴曾任民生證券副總裁及代行總裁等，

並聘任鄭亮及胡又文擔任副總裁，馬群星因工作調整而不再擔任副總裁。（ｗｈ）

