《駐京專電》北京取消五環外住房限購，公積金政策四重升級

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》北京對樓市調控鬆綁。８月８日，北京市

住建委、北京住房公積金管理中心聯合印發。在維持核心區調控同時，北京對五環外住房限購及

公積金政策實施精準鬆綁。符合北京市商品住房購買條件的居民家庭（包括北京市戶籍居民家庭

、在北京市連續繳納社會保險或個人所得稅達到相關年限的非北京市戶籍居民家庭），在五環外

購買商品住房（含新建商品住房和二手住房）不限套數。成年單身人士按照居民家庭執行商品住

房限購政策。同時，公積金政策在首套認定、二套額度、積累速度及首付使用四大方面，迎來顯

著優化。



《關於進一步優化調整北京市房地產相關政策的通知》指出，具體來看，京籍居民家庭、在

北京市連續繳納社會保險或個人所得稅滿２年及以上的非京籍居民家庭，購買五環外商品住房不

限套數。而居民家庭購買五環內商品住房的政策不變，京籍居民家庭五環內限購２套，在北京市

連續繳納社會保險或個人所得稅滿３年及以上的非京籍居民家庭五環內限購１套。



北京此次同步推出的公積金政策是本次政策涉及最多的內容，包括優化首套認定標準、提高

二套貸款額度、降低二套貸款首付比例、提高年度繳存公積金可貸額度等。本次公積金新政主要

有四方面變化：一是首套認定標準「認房不認貸」，對於無房，但存在已結清公積金貸款記錄家

庭，可認定為首套信貸；二是二套信貸額度與成數提升，公積金二套信貸上限由６０萬元上浮至

１００萬，同時二套公積金貸款首付統一降低至３０％（原五環內３５％，五環內３０％）；三

是公積金貸款額度累積加快。由原每存繳一年信貸額度累積１０萬元至每存繳一年信貸額度累積

１５萬元；四是可提取公積金作為首付。



＊北京新建商品房庫存８１﹒４％在五環外＊



中原地產首席分析師張大偉指出，北京自２０１１年實施嚴格限購以來，市場生態已發生深

刻變化。彼時政策旨在遏制過熱投機、穩定飆升房價，成效顯著。而當前市場面臨的核心矛盾已

轉向結構性失衡，五環外新房庫存量佔據整個北京新房市場庫存的比例較高，二手房市場中五環

外掛牌房源量也不容小覷。據中原地產研究院統計，北京新建商品房庫存的８１﹒４％集中在五

環外，二手房市場亦有約５０％房源位於五環外。



中指院數據顯示，從市場的角度來看，今年１－７月，北京新建商品住宅銷售面積３０４萬

平方米，與上年同期基本持平，同期二手住宅成交超１０萬套，同比增長１２％，整體表現平穩

，但７月新房、二手房市場出現轉弱跡象，本次政策落地將有利於提振市場預期，帶動市場活躍

度好轉，進一步推動房地產市場「止跌回穩」。

