  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

11/08/2025 09:26

《駐京專電》北京天安門舉行閱兵第一次綜合演練，約２萬人參加

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》８月９日夜間至８月１０日凌晨，北京天
安門地區舉行了紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利８０周年大會第一次綜合演練，
約２﹒２萬人參加演練及現場保障工作。
　
　　據介紹，第一次綜合演練包括紀念大會儀式等內容，重點磨合了紀念大會全流程各要素的內
部銜接，全面檢驗了各方組織保障和指揮運行工作，演練組織有序，達到預期目標。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處