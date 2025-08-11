《駐京專電》北京天安門舉行閱兵第一次綜合演練，約２萬人參加

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》８月９日夜間至８月１０日凌晨，北京天

安門地區舉行了紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利８０周年大會第一次綜合演練，

約２﹒２萬人參加演練及現場保障工作。



據介紹，第一次綜合演練包括紀念大會儀式等內容，重點磨合了紀念大會全流程各要素的內

部銜接，全面檢驗了各方組織保障和指揮運行工作，演練組織有序，達到預期目標。

