【ＡＩ】北京推具身智能機器人十條，政策助力產業加速發展

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》在２０２５世界機器人大會「產業發展」

主論壇上，北京經濟技術開發區發布具身智能社會實驗計劃，並配套發布專項支持政策，以十條

硬核措施全方位支持具身智能機器人產業發展。



此次出台的《北京經濟技術開發區關於推動具身智能機器人創新發展的若干措施》專項政策

，聚焦軟硬技術協同攻關、數據要素先行先試、應用場景牽引推廣、新業態全鏈條培育等關鍵領

域，全國首創數據採集實訓場獎勵、二次開發社區支持、「打樣券」、人形機器人銷售補貼、供

應鏈響應平台支持等８條支持措施，加快推動具身智能機器人創新發展，搶佔全球機器人產業制

高點。



＊推動具身智能數據開源開放，每年發放１億元「數據券」＊



推動產學研合作，建設產教融合基地，支持建設校企聯合實驗室、共性實驗室，按照項目總

投資情況給予最高５００萬元支持。支持真實世界數據採集，有序推動全域開放真實世界場景數

據採集點位，打造一批標桿具身智能實訓場，對於成功認定的實訓場給予資金獎勵。探索數據交

易共享機制，推動具身智能數據開源開放，每年發放１億元「數據券」，引導企業採購數據集、

數據接口、數據模型等數據產品。鼓勵企業建設機器人二次開發社區，為開發者團隊提供共享本

體、免費空間、算力補貼等要素支撐，每年最高給予３０００萬元，為垂類領域應用項目開發提

供保障。



＊發放「打樣券」，削減整機與零部件打樣成本，鼓勵租賃使用機器人產品＊



以應用場景牽引推廣，「具身智能機器人十條」進一步推動落實該計劃，從未定型產品首試

首用、首台（套）獎勵，到標桿場景建設，分階段提供全鏈條支持，加快推廣應用機器人產品。

生態育「鏈」。從單打獨斗到全鏈協同，北京亦莊進一步培育新業態鏈條，完善產業鏈供應鏈體

系。支持搭建機器人供應鏈快速響應平台，依據項目投入按比例扶持，發放「打樣券」，削減整

機與零部件打樣成本。率先布局人形機器人中試產線，探索「機器人生產機器人」柔性模式，從

生產、銷售兩端給予資金支持，全方位支持制造能力和水平雙提升。強化金融賦能，鼓勵租賃使

用機器人產品，支持企業為人形機器人整機投保並對保費給予補貼。支持打造機器人４Ｓ店等新

業態，鼓勵「以賽促產」，支持多方合作舉辦機器人馬拉松等品牌賽事。

