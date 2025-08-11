  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

11/08/2025 09:51

【ＡＩ】北京推具身智能機器人十條，政策助力產業加速發展

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》在２０２５世界機器人大會「產業發展」
主論壇上，北京經濟技術開發區發布具身智能社會實驗計劃，並配套發布專項支持政策，以十條
硬核措施全方位支持具身智能機器人產業發展。
　
　　此次出台的《北京經濟技術開發區關於推動具身智能機器人創新發展的若干措施》專項政策
，聚焦軟硬技術協同攻關、數據要素先行先試、應用場景牽引推廣、新業態全鏈條培育等關鍵領
域，全國首創數據採集實訓場獎勵、二次開發社區支持、「打樣券」、人形機器人銷售補貼、供
應鏈響應平台支持等８條支持措施，加快推動具身智能機器人創新發展，搶佔全球機器人產業制
高點。
　
＊推動具身智能數據開源開放，每年發放１億元「數據券」＊
　
　　推動產學研合作，建設產教融合基地，支持建設校企聯合實驗室、共性實驗室，按照項目總
投資情況給予最高５００萬元支持。支持真實世界數據採集，有序推動全域開放真實世界場景數
據採集點位，打造一批標桿具身智能實訓場，對於成功認定的實訓場給予資金獎勵。探索數據交
易共享機制，推動具身智能數據開源開放，每年發放１億元「數據券」，引導企業採購數據集、
數據接口、數據模型等數據產品。鼓勵企業建設機器人二次開發社區，為開發者團隊提供共享本
體、免費空間、算力補貼等要素支撐，每年最高給予３０００萬元，為垂類領域應用項目開發提
供保障。
　
＊發放「打樣券」，削減整機與零部件打樣成本，鼓勵租賃使用機器人產品＊
　
　　以應用場景牽引推廣，「具身智能機器人十條」進一步推動落實該計劃，從未定型產品首試
首用、首台（套）獎勵，到標桿場景建設，分階段提供全鏈條支持，加快推廣應用機器人產品。
生態育「鏈」。從單打獨斗到全鏈協同，北京亦莊進一步培育新業態鏈條，完善產業鏈供應鏈體
系。支持搭建機器人供應鏈快速響應平台，依據項目投入按比例扶持，發放「打樣券」，削減整
機與零部件打樣成本。率先布局人形機器人中試產線，探索「機器人生產機器人」柔性模式，從
生產、銷售兩端給予資金支持，全方位支持制造能力和水平雙提升。強化金融賦能，鼓勵租賃使
用機器人產品，支持企業為人形機器人整機投保並對保費給予補貼。支持打造機器人４Ｓ店等新
業態，鼓勵「以賽促產」，支持多方合作舉辦機器人馬拉松等品牌賽事。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處