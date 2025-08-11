  • 會員
11/08/2025 08:07

《神州數據》中國主要經濟數據一覽

　　《神州數據》２０２５年１－７月及２０２４年主要數據一覽：　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同比變動（％）　　金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國內生產總值　　　　２０２５年第二季　　　　＋５﹒２　　　　　３４１７７８
　　　　　　　　　　　　２０２５年第一季　　　　＋５﹒４　　　　　３１８７５８
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　２０２４年全年　　　　＋５﹒０　　　　１３４９０８４
　　　　　　　　　　　　２０２４年第四季　　　　＋５﹒４　　　　　３７３７２６
　　　　　　　　　　　　２０２４年第三季　　　　＋４﹒６　　　　　３４１７５８
　　　　　　　　　　　　２０２４年第二季　　　　＋４﹒７　　　　　３２８８３８
　　　　　　　　　　　　２０２４年第一季　　　　＋５﹒３　　　　　３０４７６２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　統計局覆核數值：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　２０２３年全年　　　　＋５﹒４　　　　１２９４２７２
　　　　　　　　　　　　　２０２２年全年　　　　＋３﹒０　　　　１２３４０２９
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　居民消費價格指數　　　２０２５年７月　　　　＋０﹒０　　　　　　　　　　　
　　（ＣＰＩ）　　　　　　　　　１－７月　　　　－０﹒１　　　　　　　　　　　
　　工業生產者出廠價格　　２０２５年７月　　　　－３﹒６　　　　　　　　　　　
　　（ＰＰＩ）　　　　　　　　　１－７月　　　　－２﹒９　　　　　　　　　　　
　　社會消費品零售總額　　　　　　　６月　　　　＋４﹒８　　　　　　４２２８７
　　城鎮固定資產投資　　　　　　１－６月　　　　＋２﹒８　　　　　２４８６５４
　　工業增加值　　　　　　　　　　　６月　　　　＋６﹒８　　　　　　　　　　　
　　貨幣供應　Ｍ２　　　２０２５年６月底　　　　＋８﹒３　　　　　　　　　　　
　　Ｍ１　　　　　　　　　　　　　６月底　　　　＋４﹒６　　　　　　　　　　　
　　Ｍ０　　　　　　　　　　　　　６月底　　　　　＋１２　　　　　　　　　　　
　　人民幣新增貸款　　　　２０２５年６月　　　　　　　　　　　　　　２２４００
　　外匯儲備　　　　　　２０２５年７月底　　　　　　　　　　　３２９２２億美元
　　出口　　　　　　　　　２０２５年７月　　　　＋７﹒２　　３２１７﹒８億美元
　　進口　　　　　　　　　２０２５年７月　　　　＋４﹒１　　２２３５﹒４億美元
　　外貿　　　　　　　　２０２５年首７月　　　　　　順差　　６８３５﹒１億美元
　　ＦＤＩ　　　　　　　　　　　１－６月　　　－１５﹒２　　　　　４２３２﹒３
　　製造業採購經理指數　　２０２５年７月　　　　４９﹒３　按月降０﹒４個百分點
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

