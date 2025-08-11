  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

11/08/2025 08:08

《神州頭條》財經報章頭版摘要：核心ＣＰＩ連續３個月漲幅擴大

　　《經濟通通訊１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
資本市場「１＋Ｎ」政策體系將持續完善
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
７月３０日召開的中共中央政治局會議提出，增強國內資本市場的吸引力和包容性。在市場人士
看來，這為下半年資本市場改革發展勾勒了清晰路線。當前，正處於衝刺「十四五」收官、「十
五五」規劃謀篇布局的關鍵時點，下半年資本市場「１＋Ｎ」政策體系有望持續完善，包括進一
步健全穩市機制、引導中長期資金入市、不斷完善投資者保護制度體系等。
　
７月核心ＣＰＩ同比上漲０﹒８％，漲幅連續３個月擴大
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局８月９日發布的數據顯示，７月份，擴內需政策效應持續顯現，居民消費價格指數
（ＣＰＩ）環比由６月下降０﹒１％轉為上漲０﹒４％，同比持平，扣除食品和能源價格的核心
ＣＰＩ同比上漲０﹒８％，漲幅連續３個月擴大。國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，受
季節性因素疊加國際貿易環境不確定性影響，７月份，工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）環比
下降０﹒２％，國內市場競爭秩序持續優化，環比降幅比６月收窄０﹒２個百分點，同比下降
３﹒６％，降幅與６月相同。
　
重大項目不斷推進，穩外資政策加力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，一批重大外資項目又有新的進展。例如，尼得科青島產業園投產，魏德曼（武漢）絕緣材
料生產項目開工……今年以來，不少外資重大項目穩步推進，穩外資政策不斷加力，鼓勵外商投
資企業境內再投資一系列舉措落地。國家發展改革委近日表示，下一步，將適時推出新一批重大
外資項目，研究出台新版《鼓勵外商投資產業目錄》，形成更大力度吸引和利用外資工作合力。
　
　
《上海證券報》
　
核心ＣＰＩ溫和回升，７月物價運行邊際改善
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局８月９日發布的數據顯示，７月，ＣＰＩ同比持平，環比上漲０﹒４％。扣除食品和
能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒８％，漲幅連續３個月擴大，達到２０２４年３月以來最高
。ＰＰＩ同比下降３﹒６％，環比降幅３月以來首次收窄。專家分析，受擴內需政策影響，消費
領域的服務價格、工業消費品價格等呈現積極變化。在綜合整治「內捲式」競爭系列措施作用下
，煤炭、鋼材、光伏、水泥和鋰電等行業市場競爭秩序持續優化，生產資料價格邊際改善。
　
讓「訊號滿格」，我國通訊保障持續提速，我國通訊保障持續提速
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
基礎設施建設量質齊升、賦能行業數字化走向深入、服務更加普惠通達……「十四五」以來，我
國信息通訊業積極創新、勇於改革，推動行業高質量發展邁出堅實步伐，多方位賦能經濟社會高
質量發展。８月７日晚，四川成都，在第１２屆世界運動會開幕式現場，分享節目、參與互動、
查詢信息……萬名觀眾帶來龐大網絡需求。「一點都不卡，我可以用手機給家人高清直播現場，
連發幾條視頻都是秒傳。」觀眾謝先生說。
　
業內人士看好機器人產業發展前景，具身智能探索全球化路徑
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２０２５世界機器人大會於８月８日至８月１２日在北京舉行。會上，全球機器人產業發展趨勢
和具身智能企業全球化市場路徑，成為國內外行業人士熱議的焦點。記者在大會上採訪多家企業
及行業人士獲悉，受技術突破、政策驅動、資本湧動、勞動力短缺問題日益突出等多重因素影響
，一方面，今年以來機器人產業增長顯著，未來有望為全球經濟發展帶來新的機遇；另一方面，
具身智能企業正積極探索出海路徑，全球化成為關鍵詞。
　
　
《證券時報》
　
從「跟跑」到「並跑」，中國創新藥十年競速
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１２０億美元！７月底，恒瑞醫藥對外授權（ＢＤ）「大單」消息傳來時，醫藥投資人鄒遠正在
蘇州工業園區調研一家創新藥企。倍感振奮之餘，他向調研的企業透露了另一個數據－－４９種
。這是今年前７個月全國創新藥獲批上市總數，已超去年全年的４８種。「我所調研的這家企業
或許不能成為恒瑞這樣的龍頭，但是相信他們一定也能研發出有實力的創新藥。」鄒遠說。這份
信心的背後，是當前我國醫藥行業不斷深化的改革紅利，正持續轉化為創新藥發展的澎湃動力。
　
核心ＣＰＩ連續３個月漲幅擴大，擴內需政策效應持續顯現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
８月９日，國家統計局發布數據顯示，７月份，居民消費價格指數（ＣＰＩ）環比由上月下降
０﹒１％轉為上漲０﹒４％，同比持平，扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒８％，
漲幅連續３個月擴大。隨著擴內需政策效應持續顯現，消費領域價格繼續呈現積極變化，國內市
場競爭秩序的持續優化將帶動部分行業價格改善。７月消費市場釋放向好的積極訊號首先表現在
ＣＰＩ環比漲幅高於季節性。數據顯示，７月份ＣＰＩ環比上漲０﹒４％。據國家統計局測算，
這一漲幅高於季節性水平０﹒１個百分點。
　
山東發布國內首個新能源機制電價競價細則
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
推進新能源上網電價市場化改革，山東省近日連續發布多個文件，引發關注。８月７日印發的《
山東省新能源上網電價市場化改革實施方案》明確，全省風電、太陽能發電等新能源項目上網電
量原則上全部進入電力市場，上網電價通過市場交易形成。８月８日，山東省對外發布《山東省
新能源機制電價競價實施細則》，形成了全流程標准化的機制電價競價機制。該《細則》是全國
首個針對新能源增量項目機制電價競價的省級實施細則。（ｅｗ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處