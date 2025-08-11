《神州頭條》財經報章頭版摘要：核心ＣＰＩ連續３個月漲幅擴大

《經濟通通訊１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



資本市場「１＋Ｎ」政策體系將持續完善

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

７月３０日召開的中共中央政治局會議提出，增強國內資本市場的吸引力和包容性。在市場人士

看來，這為下半年資本市場改革發展勾勒了清晰路線。當前，正處於衝刺「十四五」收官、「十

五五」規劃謀篇布局的關鍵時點，下半年資本市場「１＋Ｎ」政策體系有望持續完善，包括進一

步健全穩市機制、引導中長期資金入市、不斷完善投資者保護制度體系等。



７月核心ＣＰＩ同比上漲０﹒８％，漲幅連續３個月擴大

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家統計局８月９日發布的數據顯示，７月份，擴內需政策效應持續顯現，居民消費價格指數

（ＣＰＩ）環比由６月下降０﹒１％轉為上漲０﹒４％，同比持平，扣除食品和能源價格的核心

ＣＰＩ同比上漲０﹒８％，漲幅連續３個月擴大。國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，受

季節性因素疊加國際貿易環境不確定性影響，７月份，工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）環比

下降０﹒２％，國內市場競爭秩序持續優化，環比降幅比６月收窄０﹒２個百分點，同比下降

３﹒６％，降幅與６月相同。



重大項目不斷推進，穩外資政策加力

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近期，一批重大外資項目又有新的進展。例如，尼得科青島產業園投產，魏德曼（武漢）絕緣材

料生產項目開工……今年以來，不少外資重大項目穩步推進，穩外資政策不斷加力，鼓勵外商投

資企業境內再投資一系列舉措落地。國家發展改革委近日表示，下一步，將適時推出新一批重大

外資項目，研究出台新版《鼓勵外商投資產業目錄》，形成更大力度吸引和利用外資工作合力。





《上海證券報》



核心ＣＰＩ溫和回升，７月物價運行邊際改善

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家統計局８月９日發布的數據顯示，７月，ＣＰＩ同比持平，環比上漲０﹒４％。扣除食品和

能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒８％，漲幅連續３個月擴大，達到２０２４年３月以來最高

。ＰＰＩ同比下降３﹒６％，環比降幅３月以來首次收窄。專家分析，受擴內需政策影響，消費

領域的服務價格、工業消費品價格等呈現積極變化。在綜合整治「內捲式」競爭系列措施作用下

，煤炭、鋼材、光伏、水泥和鋰電等行業市場競爭秩序持續優化，生產資料價格邊際改善。



讓「訊號滿格」，我國通訊保障持續提速，我國通訊保障持續提速

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

基礎設施建設量質齊升、賦能行業數字化走向深入、服務更加普惠通達……「十四五」以來，我

國信息通訊業積極創新、勇於改革，推動行業高質量發展邁出堅實步伐，多方位賦能經濟社會高

質量發展。８月７日晚，四川成都，在第１２屆世界運動會開幕式現場，分享節目、參與互動、

查詢信息……萬名觀眾帶來龐大網絡需求。「一點都不卡，我可以用手機給家人高清直播現場，

連發幾條視頻都是秒傳。」觀眾謝先生說。



業內人士看好機器人產業發展前景，具身智能探索全球化路徑

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

２０２５世界機器人大會於８月８日至８月１２日在北京舉行。會上，全球機器人產業發展趨勢

和具身智能企業全球化市場路徑，成為國內外行業人士熱議的焦點。記者在大會上採訪多家企業

及行業人士獲悉，受技術突破、政策驅動、資本湧動、勞動力短缺問題日益突出等多重因素影響

，一方面，今年以來機器人產業增長顯著，未來有望為全球經濟發展帶來新的機遇；另一方面，

具身智能企業正積極探索出海路徑，全球化成為關鍵詞。





《證券時報》



從「跟跑」到「並跑」，中國創新藥十年競速

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

１２０億美元！７月底，恒瑞醫藥對外授權（ＢＤ）「大單」消息傳來時，醫藥投資人鄒遠正在

蘇州工業園區調研一家創新藥企。倍感振奮之餘，他向調研的企業透露了另一個數據－－４９種

。這是今年前７個月全國創新藥獲批上市總數，已超去年全年的４８種。「我所調研的這家企業

或許不能成為恒瑞這樣的龍頭，但是相信他們一定也能研發出有實力的創新藥。」鄒遠說。這份

信心的背後，是當前我國醫藥行業不斷深化的改革紅利，正持續轉化為創新藥發展的澎湃動力。



核心ＣＰＩ連續３個月漲幅擴大，擴內需政策效應持續顯現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

８月９日，國家統計局發布數據顯示，７月份，居民消費價格指數（ＣＰＩ）環比由上月下降

０﹒１％轉為上漲０﹒４％，同比持平，扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒８％，

漲幅連續３個月擴大。隨著擴內需政策效應持續顯現，消費領域價格繼續呈現積極變化，國內市

場競爭秩序的持續優化將帶動部分行業價格改善。７月消費市場釋放向好的積極訊號首先表現在

ＣＰＩ環比漲幅高於季節性。數據顯示，７月份ＣＰＩ環比上漲０﹒４％。據國家統計局測算，

這一漲幅高於季節性水平０﹒１個百分點。



山東發布國內首個新能源機制電價競價細則

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

推進新能源上網電價市場化改革，山東省近日連續發布多個文件，引發關注。８月７日印發的《

山東省新能源上網電價市場化改革實施方案》明確，全省風電、太陽能發電等新能源項目上網電

量原則上全部進入電力市場，上網電價通過市場交易形成。８月８日，山東省對外發布《山東省

新能源機制電價競價實施細則》，形成了全流程標准化的機制電價競價機制。該《細則》是全國

首個針對新能源增量項目機制電價競價的省級實施細則。（ｅｗ）

