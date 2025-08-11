《神州經脈》中美貿易休戰明屆滿，寧德一鋰礦停產，房企推保價盤

《神州經脈》國家統計局周六（９日）公布，７月ＣＰＩ同環比表現均優於預期，ＰＰＩ環

比降０﹒２％，創五個月最小跌幅。滬深股市今日（１１日）震盪回升，滬綜指收升０﹒３４％

，報３６４７﹒５５點，創近三年零八個月新高，前次收盤高位為２０２１年１２月１６日的

３６７５﹒０２點；深成指揚１﹒４６％，創業板漲幅１﹒９６％。滬深兩市全天成交額

１﹒８３萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量１１６７億元或７％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１８１８，較上個交易日４時３０分收盤

價升８點子。全日在７﹒１７９５至７﹒１８４７之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報

７﹒１４０５，較上個交易日跌２３點子，兩連跌，較市場預測偏強近４５０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中美貿易休戰協議將於明日（１２日）屆滿，美國總統特朗普今日在社交媒體發文稱，希

望中國對美國大豆的採購量大幅增加３倍，「中國擔心大豆短缺……這也是實質性減少中國對美

貿易順差的一種方式」。該貼文還感謝中國國家主席習近平，但未說明原因。不過，《彭博》指

中國近期首次試水從阿根廷進口豆粕，替代進口大豆然後在國內榨成動物飼料的做法。分析認為

，中國此舉是在告訴美國，即使巴西無法完全滿足其大豆需求，也避免購買美國大豆。



２﹒ 據《彭博》引述消息人士報道，英偉達與超微半導體（ＡＭＤ）已同意，將其中國芯片銷

售收入的１５％支付給美國政府，作為與特朗普政府達成協議、獲取出口許可證的一部分。英偉

達專供中國市場的Ｈ２０芯片已獲得美國政府的出口許可證，不過中國官方繼續批評Ｈ２０芯片

存在後門等安全風險，最新是官媒「玉淵譚天」昨（１０日）指美方曾提到只要配合政府開「後

門」就可以將相關芯片排除在出口限制之外，因此Ｈ２０芯片獲准輸華令人「細思極恐」。英偉

達對此再次強調沒有「後門」。



３﹒ 寧德時代旗下江西省梘下窩鋰礦據報昨日零時起停產，並將停產至少三個月。據悉，暫停

營運原因是寧德時代未能延長８月９日到期的關鍵採礦許可證。寧德時代在互動平台上回應稱，

公司正按相關規定盡快辦理採礦證延續申請，待獲得批覆後將儘早恢復生產，該事項對公司整體

經營影響不大。寧德時代江西鋰礦的產量約佔全球總產量的３％。



４﹒ 廣州有國企打響「保價」行動。８月８日晚，珠江實業集團微信公眾號發布消息，宣布珠

實地產旗下廣州７個樓盤推出保價行動，承諾周期截至２０２５年１２月３１日。珠實地產承諾

，各項目在活動期間（２０２５年８月８日起至１０月１５日）完成認購的指定房源保價到年底

，「買貴補差價」。若購房者發現買貴，可申請按對應價差的同等價值補償（最高２０萬元物管

費）。



５﹒ 新加坡半導體設備製造商ＡＳＭＰＴ今日起關閉位於深圳寶安區的先進半導體設備（深圳

）有限公司（ＡＥＣ），該廠房隸屬於公司的半導體解決方案分部，預計關廠將影響旗下約

９５０名員工。公司表示此舉是為優化其全球供應鏈，提升其關鍵產品和解決方案在全球製造運

營的成本競爭力、靈活性及運營韌性。公司強調，在全球其他關鍵製造基地的運營將不受關廠影

響，產品和服務的品質與供應情況也不會受到任何影響。



６﹒ 螞蟻集團今日發文澄清，螞蟻集團關注到網絡上有消息宣稱「螞蟻集團與中國人民銀行、

中國稀土集團共建全球首個稀土人民幣穩定幣」，並以此誘導投資者關注相關板塊，螞蟻集團從

未與相關機構有此類計劃，請公眾注意甄別，謹防上當受騙。



７﹒ 中汽協公布，７月中國汽車產銷分別完成２５９﹒１萬輛和２５９﹒３萬輛，環比分別下

降７﹒３％和１０﹒７％，同比分別增長１３﹒３％和１４﹒７％。７月新能源汽車產銷分別完

成１２４﹒３萬輛和１２６﹒２萬輛，同比分別增長２６﹒３％和２７﹒４％。出口方面，７月

中國汽車出口５７﹒５萬輛，環比下降２﹒８％，同比增長２２﹒６％。７月新能源汽車出口

２２﹒５萬輛，環比增長１０％，同比增長１﹒２倍。



８﹒ 國家統計局廣東調查總隊公布，受擴內需政策效應和暑期出遊旺季等因素影響，７月廣東

居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比降幅收窄至０﹒３％、環比由下降０﹒２％轉為上漲０﹒５％

；扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒４％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點。而受

季節性因素和需求不足影響，７月廣東工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比降幅擴大至２％

、環比降幅收窄至０﹒２％。（ｓｌ）

