《鍾之日記》二萬五挑戰失敗，鋰礦停產鋰電飆

《鍾之日記》８月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股上周五收升，港股今日高開８７點，再挑戰兩萬五關口，雖然蘋概股、鋰電池股上行，

恒指仍未能收復２５０００，全日收報２４９０６，升４７點或０﹒２％，主板成交超過

２００９億元。



＊通縮壓力放緩，滬指收升逾三年半高＊



國家統計局周六（９日）公布，７月ＣＰＩ同環比表現均優於預期，ＰＰＩ環比降０﹒２％

，創五個月最小跌幅。當月扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒８％，為１７個月最

高。分析認為反內捲行動緩解了中國的通縮壓力，不過，中下游需求仍不明顯，政策效果不是一

蹴而就的，政府希望逐步引導過剩行業規範價格競爭。



滬深股市今日震盪回升，滬綜指收升０﹒３４％，報３６４７﹒５５點，創近三年零八個月

新高，前次收盤高位為２０２１年１２月１６日的３６７５﹒０２點；深成指揚１﹒４６％，創

業板漲幅１﹒９６％。滬深兩市全天成交額１﹒８３萬億元，較上個交易日放量７％。



＊寧德鋰礦停產，贛鋒鋰業受惠飆兩成＊



寧德時代（０３７５０）江西省梘下窩鋰礦將停產至少三個月，原因是寧德時代未能延長８

月９日到期的關鍵採礦許可證。寧德時代其後在互動平台上回應稱，公司正按相關規定盡快辦理

採礦證延續申請，待獲得批覆後將儘早恢復生產，該事項對公司整體經營影響不大。



寧德時代江西鋰礦的產量約佔全球總產量的３％，市場預期供應收緊，今日碳酸鋰期貨所有

合約均升停。花旗認為這可能是政府「反內捲」舉措的一部分，國內鋰雲母開採暫停短期內或利

好區域性鋰資源公司及澳洲鋰輝石礦商，並衝擊電池供應鏈；但從長期看，這有助於中國對戰略

資源重新定價，且政府可確保鋰資源的開採與提取更加合規、規範。《彭博》分析，對於一個兩

年多來一直飽受供過於求困擾的行業來說，供應鏈中一個重要環節的產能暫停，對行業「將是一

個利好」。寧德時代港股收升２﹒３％，報４１６﹒４元。



美銀證券發表報告指，寧德時代的供應減少，加上旺季需求，或導致每月５０００至１萬噸

碳酸鋰當量（ＬＣＥ）去庫存，今年底的庫存或會下降至介乎約１０萬至１１萬噸的水平。該行

將贛鋒鋰業（０１７７２）評級由「跑輸大市」上調至「買入」，目標價由１７元大幅升至３５

元，又將天齊鋰業（０９６９６）評級由「跑輸大市」升至「買入」，目標價由２１元大幅升至

５０元。贛鋒鋰業收漲２１％，天齊鋰業彈逾１８％。



＊芯片股走低，英偉達上繳收入換允許對華銷售＊



芯片股今日走低，華虹半導體（０１３４７）一度低見４０﹒３８元，創３天新低，收跌

３﹒７％，報４２﹒３８元；晶門半導體（０２８７８）收跌逾３％，報０﹒４７元；宏光半導

體（０６９０８）盤中低見０﹒５２元，創１０天新低，收跌近２％，報０﹒５２元；上海復旦

（０１３８５）跌１﹒５％，報３０﹒６２元；中芯國際（００９８１）一度低見４７﹒１４元

，創１０天新低，最終轉升０﹒０８％，報４８﹒７元。



據《彭博》引述消息人士報道，英偉達與超微半導體已同意，將其對中國芯片銷售收入的

１５％支付給美國政府，作為與特朗普政府達成協議、獲取出口許可證的一部分。據悉，美國商

務部已於上周五（８日）開始發放英偉達Ｈ２０出口許可證。



不過中國官方持續批評Ｈ２０芯片存在後門等安全風險。官媒「玉淵譚天」昨日（１０日）

「點名」英偉達Ｈ２０芯片對於中國來說，「既不環保，也不先進，更不安全」，指美方曾提到

只要配合政府開「後門」就可以將相關芯片排除在出口限制之外，因此Ｈ２０芯片獲准輸華令人

「細思極恐」。



美媒《ＣＮＢＣ》１０日報道，英偉達發言人針對「玉淵譚天」的指控回應稱，「網路安全

對我們至關重要」，並特別強調，英偉達的芯片中沒有「後門」，更不會讓任何人透過遠端方式

存取或控制它們。



此外，半導體生產設備供應商ＡＳＭＰＴ（００５２２）宣布，今日起關閉位於深圳寶安區

的先進半導體設備（深圳）有限公司（ＡＥＣ），該廠房隸屬於公司的半導體解決方案分部，預

計關廠將影響旗下約９５０名員工，公司表示此舉是為優化其全球供應鏈。ＡＳＭＰＴ股價反升

，一度高見７０﹒４５元，創５天新高，收升逾２％，報７０﹒２元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

