AH股新聞

11/08/2025 11:01

【新股上市】聚智科技再申請在港上市，亞馬遜依賴度超九成

　　《經濟通通訊社１１日專訊》近日，聚智科技發向港交所遞交招股書，擬在香港主板掛牌上
市，新華匯富擔任獨家保薦人。
　
　　聚智科技是一家母嬰電子產品製造商，近幾年的成績單令人眼前一亮。據招股書披露，
２０２２年、２０２３年、２０２４年和２０２５年１－４月，聚智科技的營收分別為１﹒９１
億元（人民幣．下同）、３﹒４８億元、４﹒６２億元和１﹒５億元，淨利潤分別約為
３４８２﹒２萬元、６３３６﹒６萬元、９４６９﹒３萬元和２８３１﹒４萬元。
　
　　聚智科技的收入主要來自於海外市場。以２０２４年為例，公司在北美的收入佔８０﹒７％
，歐洲、亞洲分別佔１５﹒８％、２﹒５％。且公司主要通過亞馬遜平台銷售，佔總收入的
９５﹒６％。
　
＊華強北「銷售員」再闖關港交所＊
　
　　聚智科技註冊地在開曼群島，公司內部生產設施及倉庫均位於湖北省黃岡市武穴市，但公司
創始人劉強的起家之地卻在深圳華強北。
　
　　公開資料顯示，劉強２０００年１月在深圳迅駿電子技術有限公司擔任銷售員，２００５年
劉強與人合夥創立深圳市倍耐特科技有限公司（簡稱倍耐特）。２００８年，倍耐特開發出嬰兒
監護器核心技術－－２﹒４ＧＨｚ無線音視頻傳輸軟件。２０１８年９月２０日，聚智科技（湖
北）有限公司成立（簡稱聚智湖北），２０２０年６月，倍耐特收購了聚智湖北全部股權，並將
生產基地轉移至湖北。
　
　　今年１月，聚智科技首次遞表港交所，失效後近日又二次遞表，劉強這位從華強北銷售員起
步闖出來的企業家，再次敲響了港交所的大門。（ｊｑ）

