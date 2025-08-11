【ＡＩ】華為將於明日發布ＡＩ推理領域突破性成果

《經濟通通訊社１１日專訊》２０２５金融ＡＩ推理應用落地與發展論壇將於８月１２日在
上海舉辦，華為將聯合中國銀聯，在論壇上共同發布ＡＩ推理領域的突破性技術成果。這項成果
或能降低中國ＡＩ推理對ＨＢＭ（高帶寬內存）技術的依賴，提升國內ＡＩ大模型推理性能，完
善中國ＡＩ推理生態的關鍵部分。
據悉，在這次論壇上，來自中國信息通信研究院、清華大學和科大訊飛的專家們將會分享大
模型推理加速與體驗優化實踐。（ｗｎ）
11/08/2025 09:45
