11/08/2025 08:45

【關稅戰】官媒稱英偉達Ｈ２０「不環保、不先進、不安全」

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國最新允許英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）（ＵＳ﹒ＮＶＤＡ）
Ｈ２０芯片對華出口，中國官媒卻持續「點名」這款中國特供芯片。央視旗下新媒體「玉淵譚天
」周日（１０日）表示，Ｈ２０對於中國來說「既不環保，也不先進，更不安全」。
　
　　英偉達首席執行官黃仁勳７月上旬訪華並宣布將恢復Ｈ２０銷售後，中國國家網信辦就
Ｈ２０漏洞後門安全風險約談了英偉達公司，英偉達隨後多次表示其芯片不存在後門、終止開關
和監控軟件。美國一位官員上周五（８日）告訴《路透》，美商務部已開始向英偉達發放許可證
，允許向中國出口Ｈ２０芯片。
　
＊專家稱芯片中加後門，技術上完全可行＊
　
　　「玉淵譚天」發文援引專業人士稱，通過「追蹤定位」和「遠程關閉」，在受出口管制的芯
片中加入「後門」的兩項功能在技術上是完全可以實現。並以英偉達Ｈ２０舉例，稱只要通過硬
件「後門」，例如在Ｈ２０芯片的電源管理模塊中植入「遠程關閉」電路，就可以使芯片直接無
法使用，讓用戶所有的投入「打水漂」。
　
　　文章還稱，Ｈ２０除了不安全，也不先進，還不環保。又引述數據聲稱Ｈ２０無法滿足萬億
級大模型訓練需求，且該芯片能效比不滿足０﹒５ＴＦＬＯＰＳ╱Ｗ的節能水平。「當一款芯片
，既不環保，也不先進，更不安全時，作為消費者，我們當然可以選擇，不買。」玉淵譚天表示

　
　　值得注意的是，文章亦提及英偉達計算生態系統軟件－－ＣＵＤＡ，稱在開發者更新驅動程
序的環節中，芯片所在的系統可被加入激活「後門」的指令，可以實現諸如「追蹤定位」、文件
收集、擊鍵記錄、屏幕截取等「後門」功能。（ｒｙ）

10/08/2025 10:55

