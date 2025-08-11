《行業數據》內地７月汽車銷售按月跌近１１％，新能源同比增三成

《經濟通通訊社１１日專訊》中汽協發布數據，７月中國汽車產銷分別完成２５９﹒１萬輛
和２５９﹒３萬輛，環比分別下降７﹒３％和１０﹒７％，同比分別增長１３﹒３％和
１４﹒７％。今年１－７月，汽車產銷分別完成１８２３﹒５萬輛和１８２６﹒９萬輛，同比分
別增長１２﹒７％和１２％，產銷增速較１６月分別擴大０﹒２個和０﹒６個百分點。
７月新能源汽車產銷分別完成１２４﹒３萬輛和１２６﹒２萬輛，同比分別增長２６﹒３％
和２７﹒４％，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的４８﹒７％。１－７月，新能源汽車
產銷分別完成８２３﹒２萬輛和８２２萬輛，同比分別增長３９﹒２％和３８﹒５％，新能源新
車銷量達新車總銷量的４５％。
＊上月汽車出口５７﹒５萬輛，同比增逾兩成＊
出口方面，７月中國汽車出口５７﹒５萬輛，環比下降２﹒８％，同比增長２２﹒６％。１
－７月，汽車出口３６８萬輛，同比增長１２﹒８％。
中汽協副秘書長陳士華在月度信息發布會上表示，新能源汽車成為拉動汽車出口增長的主要
動力。７月傳統燃料汽車出口３５萬輛，環比下降９﹒６％，同比下降４﹒３％；新能源汽車出
口２２﹒５萬輛，環比增長１０％，同比增長１﹒２倍。（ｒｙ）
【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇