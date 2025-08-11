  • 會員
11/08/2025 11:13

《中國房產》廣州國企珠實七樓盤推保價：買貴可補差價，年底有效

　　《經濟通通訊社１１日專訊》在北京進一步優化購房政策之際，廣州也有國企打響「保價」
行動。８月８日晚，珠江實業集團微信公眾號發布消息，宣布珠實地產旗下廣州７個樓盤推出保
價行動，承諾周期截至２０２５年１２月３１日。
　
　　此次參與保價的，覆蓋珠實地產旗下的珠江．天河都薈、珠江花城、城投珠江．天河壹品、
品實．雲湖花城、珠實．西關都薈、公交珠實．花城雲著、珠江．花嶼花城七個樓盤。
　
　　珠實地產承諾，各項目在活動期間（２０２５年８月８日起至１０月１５日）完成認購的指
定房源保價到年底，買貴補差價。若購房者發現買貴，可申請按對應價差的同等價值補償（最高
２０萬元人民幣物管費）。
　
　　據《南方都市報》報道，綜合北上廣深四城的官方數據可見，今年上半年，北上廣深二手房
成交量同比大增，創下近幾年新高。一手房方面，除了上海同比基本持平之外，北京、廣州、深
圳的成交量同比上升最高達三成，當中廣州上半年賣出３２８６１套新房，同比上升近１７％，
樓市企穩特征明顯。不過，在樓市淡季７月份，四大一線城市一二手房成交量均下滑明顯，樓市
亟須更多利好政策出台，提振市場預期。（ｊｑ）

