AH股新聞

11/08/2025 15:07

《中國要聞》海關：前７月上合示範區對上合其他成員國出口增二成

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據《央視新聞》報道，據海關統計，今年前７個月，上合示範
區對上合組織其他成員國進出口５３２﹒６億元（人民幣．下同），同比增長２６﹒１％。其中
出口２６８﹒８億元，增長２１﹒５％；進口２６３﹒８億元，增長３１﹒０％。
　
　　上合示範區產業集聚優勢推動出口快速增長，冰箱、洗衣機等機電產品出口值增長
１３﹒８％，紡織服裝類產品出口值增長２７﹒６％。（ｊｑ）

