11/08/2025 16:26

【ＡＩ】杭州徵求意見：加大對具身智能機器人產業的融資力度

　　《經濟通通訊社１１日專訊》杭州市司法局發布公開徵求《杭州市促進具身智能機器人產業
發展條例（草案）》意見的公告，將具身智能機器人產業納入全市政策支持框架，通過制度設計
增強政策合力，進一步規範產業高質量發展路徑。
　
　　其中指出，面對當前研發訓練需求和未來具身智能機器人的廣泛應用需求，要求加強網絡和
算力基礎設施規劃布局，建立多元多元智算供給服務體系，提升算力資源利用效率，降低算力使
用成本。明確核心技術主攻方向，聚焦具身智能「大腦」（具身智能大模型）、「小腦」（運動
控制系統）及「本體」（機器人核心部件和整機）三大核心以及專用芯片等「卡脖子」環節。打
造技術攻關平台，支持重大科技基礎設施、重點實驗室等具身智能機器人相關研發平台建設和運
營，鼓勵科研設施與儀器面向企業開放。
　
　　同時，加強金融保障力度。要求政府發揮財政資金、政府投資基金引導作用，帶動金融資本
、社會資本加大對具身智能機器人產業的融資力度。鼓勵相關保險機構開發針對具身智能機器人
產業的特色保險產品和服務，破解融資難與創新風險高問題。（ｊｑ）

