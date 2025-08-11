《神州債市》中央結算公司：簡化境外央行類機構入市投資流程

《經濟通通訊社１１日專訊》據中央國債登記結算有限責任公司消息，為落實中國人民銀行
相關要求，進一步簡化境外央行類機構入市投資流程，中央國債登記結算有限責任公司（下稱「
中央結算公司」）決定，於即日起不再要求境外央行類機構提供協議簽署承諾書。中央結算公司
將持續加強國家金融基礎設施建設，保障安全高效運行，深化核心服務能力，更好服務市場、服
務客戶。（ｊｑ）
11/08/2025 17:41
